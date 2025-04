"פרס לא בטוח": ספקות בריאל לגבי צ'אבי אלונסו

למרות שריאל מדריד עדיין בתמונה בליגה הספרדית ויכולה להניף תואר בשבת הקרובה בגמר גביע המלך מול ברצלונה, הלבנים לא מצליחים להתגבר על ההדחה ברבע גמר ליגת האלופות מול ארסנל ועל כל ההשלכות שהיו לכך על האמון של פלורנטינו פרס ביכולתו של קרלו אנצ'לוטי להמשיך ולהנהיג את הפרויקט הספורטיבי של הבלאנקוס.

למרות שטרם התקבלה החלטה בנושא, התחושה היא שהאיטלקי יוכל לשמור על משרתו רק אם יזכה בדאבל – אליפות וגביע. ובהקשר זה, כבר הועלו שמות של מחליפים אפשריים. צ'אבי אלונסו הוא ללא ספק המועמד החזק ביותר להחליף את המאמן האיטלקי בעמדת המאמן הראשי של ריאל מדריד. במיוחד לאחר "הסכם הג'נטלמנים" עליו הכריז מנכ"ל באייר לברקוזן, פרננדו קארו, בטקס פרסי לוריוס.

אולם בספרד הופיעו דיווחים שעוררו ספקות בקרב ההנהלה הבכירה של ריאל מדריד. לפי כתב ‘סקיי’, פלוריאן פלטנברג, באייר לברקוזן מצפה לקבל בין 15 ל-20 מיליון אירו על מנת לשחרר את צ'אבי אלונסו, שחוזהו בגרמניה בתוקף עד 30 ביוני 2026. הם מקבלים את רצונו לעזוב, אך ידרשו פיצוי כספי – דרישה שפלורנטינו פרס לא נראה מוכן לקבל.

צ'אבי אלונסו (רויטרס)

בתכנית "אל צ'ירינגיטו דה חוגונס" דווח כי נשיא ריאל מדריד לא בטוח שהמאמן הבאסקי הוא האדם המתאים להוביל את הקבוצה בזמן הקרוב. למעשה, הנשיא לא ינקוט בשום צעד אלא אם יראה בכך הכרח מוחלט, והוא רוצה תחילה לראות האם אנצ'לוטי יסיים את העונה בצורה טובה. קאמבק בליגה או ניצחון באצטדיון לה קרטוחה בשבת עשויים לשנות את התמונה לחלוטין.

כך או כך, הגעתו של צ'אבי אלונסו לריאל מדריד אינה דבר מובן מאליו. המועדון מעוניין להמתין עד סיום העונה לפני שיקבל החלטה בנוגע לעתידו של אנצ'לוטי. במסיבת עיתונאים שנערכה בשלישי, הוא הבהיר שלא ויתר על האפשרות להישאר: "בכדורגל הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. שום דבר לא מפתיע אותי", אמר.

קרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

“מארבלואה ועד סולארי – תפקיד המאמן הזמני משקף את השבר במדריד”

בתוך כך, ההפסד בליגת האלופות מול ארסנל הכניס ענן קודר לעונה שבאופן תאורתי עדיין כאמור אפשר לזכות בה בשני תארים – אך בפועל נראית ככזו שהולכת לאיבוד. אלופת ספרד עדיין תלויה בעצמה על מנת להציל את העונה לפחות בגביע, כשבליגה מאמן ריאל מקווה שלחץ המשחקים באירופה יפגע במורל של קבוצתו של האנזי פליק.

אנצ'לוטי תמיד הציג את עצמו כאיש של המועדון, וימשיך להיות כזה עד סוף כהונתו. למרות שדווח לאחר ההפסד לארסנל שהוא עלול לעזוב אחרי גמר הגביע, מקורביו של האיטלקי מכחישים את האפשרות הזו. האיטלקי, כפי שהצהיר במסיבת עיתונאים, חייב למועדון את האמון שניתן בו בתקופה השנייה שלו – בה זכה פעמיים בליגת אלופות.

יש לו חוזה לעוד שנה, ולכן אין לו שום כוונה למהר ולעזוב. כך קרה גם בתקופתו הראשונה, כאשר שמר על הדירה שלו במרכז מדריד גם לאחר שפוטר – מה שהוביל לחקירה מס שלבסוף הביאה אותו לבית המשפט. במשפט טען שפעל לפי הנחיות המועדון להקים חברה שתנהל את זכויות הדימוי שלו.

אנצ'לוטי במשפט (רויטרס)

אנצ'לוטי לא מתכוון ליזום דבר ומשאיר את גורלו בידיה של ריאל מדריד, שמבחינתה – מונדיאל המועדונים הוא גם בעיה וגם פתרון. האלופה של הטורניר מרעיפה עליו מיליונים תזכה ביותר מ-115 מיליון אירו בפרסים בלבד. עם זאת, עיתויו – בין 14 ביוני ל-13 ביולי – מחייב את מחלקת הסקאוטינג למצוא מחליף בזמן, או לכל הפחות פתרון זמני. האפשרות השנייה נראית כרגע כהגיונית יותר.

“אבל עצם קיומו של תפקיד מאמן זמני חושף את הפוליטיקה המפולגת במועדון. המרוץ להחלפה נפתח בכל פעם שיש משבר – שבריאל מדריד יכול להיגרם משני משחקים ללא ניצחון – אך העונה הזו כבר הכילה 11 רגעים כאלה. אנצ'לוטי כבר הלך על חבל דק אחרי התבוסה בדרבי בברנבאו וההתרסקות בצ'מפיונס. זה הוביל לשקילת אפשרויות שתמיד נמצאות על השולחן ברגעי אי ודאות: סנטיאגו סולארי, המנהל המקצועי של ריאל מדריד, ראול, מאמן קאסטייה; ואלברו ארבלואה, מאמן קבוצת הנוער”, ניתחו בספרד.

יותר מסיבות מקצועיות, הבחירה בתפקיד מעבר נשקלת לפי ההתאמה לתקופת מעבר. סולארי כבר שימש כמחליף בתקופה קשה בעונת 2018/19 לאחר פיטוריו של יולן לופטגי. הארגנטינאי קודם מקבוצת המילואים והפך את החוזה הזמני שלו לקבוע. בנובמבר 2018 חתם על חוזה עד 2021 – אך הקדנציה הסתיימה כבר באותה עונה עם מינויו של זינדין זידאן מחדש לאחר ההדחה מול אייאקס. הוא מעולם לא ניתק את הקשר עם המועדון, במסגרת תפקידו כשגריר. בסופו של דבר שב בתפקיד מנהל מקצועי שמאפשר לו לעבור בין המשרדים למגרש.

סנטיאגו סולארי (רויטרס)

החיבור למעבר לצ'אבי אלונסו

במקרה של ראול, הוא כבר אינו נחשב לאופציה. חוזהו עם קאסטייה מסתיים העונה, ובשש עונות בתפקיד לא הצליח להביא את הקבוצה לליגה השנייה – היעד המרכזי. לאחר מספר ניסיונות לא מוצלחים, הן בגרמניה והן בספרד, ראול ינסה לעזוב את עולם קבוצות הנוער ולעבור לקדמת הבמה. לפי עיתון "בילד", שאלקה – שם הותיר רושם חיובי – מעוניינת להחתימו. עם זאת, הקבוצה הזו כבר אינה אותה שאלקה שהתחרתה באירופה – אלא מועדון שמדשדש בליגה השנייה.

המועמדות של אלברו ארבלואה צמחה מתוך הקונפליקט הזה. אף על פי שהקבוצה עד גיל 19 אותה הוא מאמן הודחה בשמינית גמר ליגת האלופות לנוער, הוא תמיד נשאר קרוב למרוץ לתפקיד המאמן הבא של ריאל מדריד. כמו צ'אבי אלונסו – שמהווה את היעד הסופי של המעבר הזה – גם ארבלואה מיוצג על ידי סוכנות "Best of You", המקושרת היטב להנהלת הבלאנקוס בזכות פרופילים אסטרטגיים.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

בראש הסוכנות עומד אוסקר ריבוט, דובר לשעבר של המועדון. הקשרים הללו הופכים את האופציה הזו לריאלית – ואף מחזירים לזירה את הרעיון שארבלואה יאמן את קאסטייה, מהלך שמעולם לא יצא לפועל.