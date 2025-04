"ככה זוכים באליפות", מרטינס: "יותר טוב משער"

אפשר לקרוא לזה תמרור אזהרה וגם לומר שבדרך לאליפות צריך לנצח גם משחקים כאלה, אבל השורה התחתונה היא שברצלונה ניצחה אמש (שבת) 0:1 את לגאנס. הקטלונים התקשו, אבל המשימה הושגה והפער מריאל מדריד גדל לשבע נקודות לפחות עד המשחק של הבלאנקוס מול אלאבס ב-17:15 (חי בערוץ ONE). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

“ככה זוכים באליפות", כתבו בשער של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני, שם הוסיפו: “בארסה ניצחה משחק מסובך”. בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ כתבו: “שער עצמי מזהב", אחרי שחורחה סאנס כבש לשערו, “בארסה יודעת איך לסבול כדי לקחת שלוש נקודות מזהב”.

אחד הרגעים הקריטיים של המשחק הגיע עם התיקול של איניגו מרטינס על מוניר אל חדאדי, שכבר הניף את הרגל וראה את עצמו כובש מול האקסית. המהלך הזכיר את התיקול המפורסם של חאבייר מסצ’ראנו מול ארסנל, ולאחר מכן מרטינס נראה חוגג בטירוף כאילו כבש שער.

החגיגות של ברצלונה (La Liga)

“המנהיג המושלם שפליק מאוהב בו", נכתב ב’מונדו דפורטיבו’ על הבלם בן ה-33. מרטינס עצמו אמר: “עבורי, מהלך הגנתי כזה זה יותר טוב מלהבקיע. מנעת שער או פוטנציאל לשער – זו הנאה עצומה עבורי לתרום בפן הזה. עכשיו זה הזמן להתרכז במשחק בליגת האלופות".

בקטלוניה ציינו לטובה את "התגובה של בארסה לנאום של פפה קונדה". מדובר במאמן הכושר, שאמר לשחקנים כשעמדו בעיגול בחימום: “במשחקים כאלה זוכים ומפסידים אליפויות. הם נלחמים על הישארות, אבל בואו לא נהיה פחות רעבים מהם בגלל שאנחנו מתמודדים על האליפות. שלא נזרוק את כל העבודה שעשינו".

החדשות הרעות הן שאלחנדרו באלדה נפצע. ג’רארד מרטין שהחליף אותו וצפוי לשחק במקומו בתקופה הקרובה, סיכם: “הניצחון לא קירב אותנו לאליפות בהרבה, אנחנו יודעים שריאל עוד צריכה לשחק ויש הרבה משחקים. אנחנו יודעים שעוד לא עשינו כלום. באלדה? אנחנו מקווים שיחזור בהקדם".