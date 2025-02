בלינגהאם בצרות? הזעם בריאל והעונש האפשרי

ריאל מדריד איבדה אמש (שבת) נקודות ב-1:1 עם אוססונה, כשג’וד בלינגהאם הורחק בכרטיס אדום ומירב הכותרות עסקו במה בדיוק אמר לשופט. גם ביום שאחרי התקרית קרב הגרסאות ממשיך ובינתיים דו”ח השיפוט וגם העונש האפשרי של האנגלי פורסמו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

”אנחנו נגעלים מליגת נגריירה המטונפת, שהסופר ליג תגיע מהר בבקשה”, המשיכו בערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד במתקפה שכבר הפכה לדבר שבשגרה. בריאל מדריד רואים במה שקרה במשחק מול אוססונה דבר חסר תקדים. שוב דיברו על כוונת תחילה של השופט להזיק לקבוצה, וכל זה לקראת הפגישה ביום שני עם הוועדה הטכנית של השופטים בנוגע להקלטות השופטים, ובמקרה זה – גם בנוגע לכל מה שקרה בפמפלונה.

“הפנדל השני בשני משחקים רצופים ובנסיבות דומות, כאשר הכדור היה רחוק מלינו מול אתלטיקו ומבודימיר במשחק מול אוססונה – דבר שהמועדון מתאר כלא מקרי כלל. וכל זה קורה לאחר המכתב שבו ריאל מדריד תיארה את מה שמנהליה רואים כמערכת השיפוט הנוכחית”, ניתחו ב’מארקה’.

טעון שיפוט: 1:1 עצבני בין ריאל ואוססונה

שבע נקודות הלכו לאיבוד בדרך, ובריאל סבורים שהכול עדיין מתנהל לפי תסריט שנכתב עם מטרה ברורה, וששיפוטו של מונוארה מונטרו עולה בקנה אחד עם זה. הם לא מצליחים למצוא לכך שום הסבר. ריאל מדריד תערער על הכרטיס האדום של בלינגהאם, תוך שהיא מציגה סרטונים ואת מה שלדעתה הוא ניסוח שגוי של הדו"ח, שבו נכתב דבר שלדבריהם אינו תואם למה שהאנגלי אמר בפועל.

המועדון ידרוש שהכרטיס האדום יבוטל, וכך גם העונש הצפוי בעקבותיו. כך או כך, לפגישה ביום שני נוסף גורם נוסף שמגביר את המתח מול הוועדה הטכנית של השופטים. הצילומים אינם משאירים מקום לספק. "אני מדבר אליך בכבוד, F*** Off", אמר הקשר האנגלי של ריאל מדריד לאחר הוויכוח עם השופט בעקבות עבירה קודמת על ויניסיוס, שהובילה לכדור חופשי מסוכן לטובת אוססונה.

שחקני ריאל מדריד בהלם מההרחקה של בלינגהאם (רויטרס)

בעיות עם התרגום

"הכרטיס האדום של בלינגהאם? אני חושב שהשופט לא הבין אנגלית טוב. הוא אמר 'f*** off', הוא לא אמר 'f*** you'. הוא טעה, התרגום של 'f*** off' בספרדית זה 'אל תתעסק איתי', זה לא משהו... דברים קרו בשלושת המשחקים האחרונים שכולם ראו, ואני לא רוצה להוסיף עוד כי אני רוצה להיות על הספסל במשחק הבא", הסביר אנצ'לוטי במסיבת העיתונאים. המאמן האיטלקי, שעבר בחדר ההלבשה כדי לדבר עם שחקניו, הציג את גרסתם לאירועים לאחר ההרחקה השנויה במחלוקת של הקשר בדקה ה-38.

הגרסה של ג'וד

"ברור שנעשתה טעות, הייתה כאן בעיה בתקשורת. אני לא רוצה לחזור על מה שאמרתי, אבל אני רוצה שכולם ידעו שלא רציתי להביא את הקבוצה למצב שבו אשאיר אותה בעשרה שחקנים. אם מסתכלים על הווידאו, רואים שזה לא תואם למה שנכתב בדו"ח. לא קיללתי אף אחד, רואים את זה בבירור בצילומים, אפילו לא אמרתי את זה ישירות לשופט, אלא לעצמי. זו הייתה אי הבנה, טעות ברורה של השופט", הסביר בלינגהאם לאחר המשחק, כשהוא נותן את גרסתו למה שקרה על המגרש רגע לפני שהורחק.

ג'וד בלינגהאם יורד מהמגרש (רויטרס)

"מעולם לא קיללתי את השופט, אני שמח לראות שיש סרטונים שמראים את האמת, בניגוד למה שנכתב בדו"ח. אני כאן כדי להתנצל בפני חבריי לקבוצה כי הכנסתי אותם היום למצב קשה", הוסיף מספר 5.

הדו"ח מונוארה מונטרו והעונש האפשרי

"בדקה ה-40, בלינגהאם הורחק מהמשחק מהסיבה הבאה: על שפנה אליי, כשהוא נמצא במרחק של כמה מטרים ממני, במילים הבאות: 'fuck ***'", כתב מונוארה מונטרו בדו"ח המשחק בין אוססונה לריאל מדריד כדי להסביר את הכרטיס האדום שנשלף לבלינגהאם בדקה ה-38 – ובכך הפריך את גרסתו של הקשר.

"העלבה, פגיעה או שימוש בביטויים או מחוות מעליבות כלפי השופט הראשי, העוזרים, השופט הרביעי, מנהלים או רשויות ספורטיביות, אלא אם כן מדובר בעבירה חמורה יותר, ייענשו בהשעיה של בין ארבעה ל-12 משחקים", קובע התקנון, כך שהדו"ח נראה קריטי לקביעת העונש שצפוי לבלינגהאם.

חוסה לואיס מונטרו מרחיק את ג'וד בלינגהאם (רויטרס)

ריאל מדריד תגיש ערעור לוועדת המשמעת על הכרטיס האדום הישיר שמונוארה מונטרו שלף לבלינגהאם, בטענה שהשופט לא שמע בפועל מה אמר האנגלי על המגרש. וכי, לפיכך, הייתה טעות חמורה בעת ניסוח הדו"ח. אם המילים ייחשבו כעלבון ישיר, העונש עשוי להיות בין 4 ל-12 משחקים, ואילו אם לא – כלומר אם מדובר רק בעבירה קלה, ייתכן שיושעה רק למשחק או שניים.

המשחקים הבאים של ריאל מדריד בליגה הם מול ג'ירונה, בטיס, ראיו וייקאנו ו-ויאריאל, בסדר הזה. לאחר ג'ירונה יגיע משחק הגביע הראשון נגד ריאל סוסיאדד. אם בלינגהאם יושעה לארבעה משחקים או יותר (אם העבירה תיחשב חמורה), ההשעיה תחול על כל המסגרות, והוא יחמיץ גם את משחק הגביע.