קהל בטיס הצדיע במועל יד, סלטה הגיבה ביצירתיות

Uma fação de adeptos do Betis fez a saudação nazi e entoou um hino fascista durante o jogo em casa do Celta.



Então, no final da partida e enquanto os adeptos visitantes esperavam para sair, o Celta meteu a "Grândola, Vila Morena" nas colunas do estádio. pic.twitter.com/IeeiJ2R8tb