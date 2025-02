פרטי רוק: הזמר המפורסם שערך בכורה בטניס

האנשים שגדלו בעידן הנוכחי ובדור האחרון ודאי יודעים מי אלו הצמד LMFAO. שני זמרים, מיוחדים ביותר יש לציין, שהוציאו לא מעט להיטים ענקיים שמעל כולם PARTY ROCK, SEXY AND I KNOW IT או SORRY FOR PARTY ROCKING ובסופו של דבר התפצלו כל אחד לדרכו, כמו לא מעט להקות או צמדים מפורסמים.

רק שכעת נראה שאחד מהם פתח בקריירה חדשה וספורטיבית, כשרדפו ערך בכורה בעולם הטניס בגיל 49. סטפן גורדי, בשמו האמיתי, התחרה ב-ITF M15 במצרים אתמול (רביעי) ופגש את הנורבגי לייטון ריברה, כאשר ריברה ניצח את המשחק די בקלות עם 1:6, 0:6.

בארצות הברית רושמים שגורדי היה שחקן טניס מוכשר כשהיה ילד צעיר, אך הוא בחר בקריירה בתחום המוזיקה אחרי שעבר פציעה בכף היד. בכל מקרה, קשה לומר שהוא מתחרט על כך, כשהוא רשם ציוני דרך מרשימים מאוד יחד עם שותפו, סקיי בלו, במוזיקה, כמו למשל שני שירים שהגיעו למקום הראשון בפסגה של בילבורד, בנוסף למועמדות לגראמי.

רדפו העלה סרטון קצר לאינסטגרם שלו, בו יש לו 540,000 עוקבים, והוא רשם: “הפסדתי את המשחק, אבל זו הנקודה הכי טובה שלי. משחק טוב ובהצלחה ללייטון”. אגב, הוא לא חדש לעולם הטניס בכלל, כשהוא יצא במשך תקופה עם הטניסאית בעבר ויקטוריה אזרנקה, שהייתה בשיאה מדורגת ראשונה בעולם ושי לה שני מייג’ורים – אוסטרליה ב-2012 וב-2013.