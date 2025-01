השוער הישראלי האמיץ שמחכה למכבי ת"א

כאשר תנסה מכבי תל אביב לרשום ביום חמישי ניצחון שני בליגה האירופית בהתמודדות מול בודו גלימט לא ירגישו שחקניה חופשיים ליד שער היריבה ולא יוכלו לדבר בצורה חופשית בעברית. שוער הקבוצה הנורבגית לא רק נחשב לשוער ברמה גבוהה, הוא גם מבין לא מעט מילים בעברית, מכיר את הכדורגל הישראלי ובנוסף לכך הוא איש אמיץ בעל סיפור חיים מרתק.

ניקיטה חייקין, שוער בודו גלימט בן ה-29 הוא רוסי שנולד בישראל, מחזיק גם באזרחות בריטית ומתכוון לשחק בקרוב בנבחרת נורבגיה, מדינה בה הוא נחשב לסיפור הצלחה. הוא משחק בקבוצתו הנוכחית מאז 2019, זכה איתה בארבע אליפויות, הופיע איתה בהצלחה בזירה האירופית ונחשב לטוב ביותר בליגה המקומית.

עזב את הארץ בגיל שנתיים

ניקיטה איליץ' חייקין נולד ב-1995 בנתניה לעולים חדשים שחזרו איתו לרוסיה כשהיה בן שנתיים. בגיל 7 החל לשחק בטורפדו מוסקבה, גדל גם באקדמיה של דינמו מוסקבה ועבר בגיל 15 לאנגליה עם אביו, איש העסקים איליה חייקין.

לפי הפרסומים בעיתונות הרוסית השניים עברו ללונדון מכיוון שהאב הואשם באותן שנים במדינה בחברות בארגון פשע שתכנן להשתלט על שטחים, קיבל מקלט מדיני בבריטניה וחי בנפרד מהאם. ניקיטה הספיק לשחק במחלקות הנוער של צ'לסי ופורטסמות' וכשעלה לבוגרים בגיל 18 ב-2013 שוחרר מצ'לסי ונבחן ברדינג.

הציל את הפועל כפ"ס מירידה לליגה א'

חייקין הספיק לעבור בין כמה קבוצות כמו נסיונל הפורטוגלית, מרבייה מספרד, מורדוביה סראנסק הרוסית וקובאן קרסנודר מרוסיה מבלי לשחק, עד שהגיע לבני יהודה בעונת 2016/17 וערך בה שתי הופעות. במועדון הבינו אז שיש לו פוטנציאל, אבל הוא שימש כמחליפו של אמיליוס זובאס מבלי שהייתה לו השפעה של ממש בזכייה בגביע המדינה באותה שנה.

כשסיים את החוזה בבני יהודה חתם חייקין לעונה אחת בהפועל כפר סבא, בה ערך 13 הופעות ב-2017/18 בליגה הלאומית וסייע לה להינצל מירידה לליגה א' בתום שני משחקי מבחן נגד עירוני טבריה (ניצחון 2:4 בראשון ותיקו 1:1 בגומלין).

ניקיטה חייקין (איציק בלניצקי)

"ניקיטה החל אצלנו כשוער שני, אבל ראינו באימונים שהוא ברמה גבוהה ואז כבר לא הייתה ברירה אלא להשתמש בו כשוער ראשון", סיפר ל-ONE מסאי דגו, ששימש כמאמנו ופוטר במהלך אותה עונה. "ניקיטה הצטרף לקראת סוף העונה והיה טוב מאוד. גם מחוץ למגרש הוא בחור מדהים ואישיות נפלאה. יש לו משחק רגל מצוין והיינו קוראים לו 'שוער פליימייקר' כי משחק הרגל שלו ברמה גבוהה ורואים את זה גם עכשיו".

הבעלים יצחק שום נזכר: "ניקיטה הציל אותנו מירידה במשחק האחרון בטבריה. הייתה לו הצלה גדולה בדקות האחרונות ואז נשארנו בליגה. היה לו פוטנציאל גדול ואני שמח שהוא הצליח. הלוואי שהיה נשאר, אבל הוא החליט לעזוב".

"שקלתי לפרוש, בודו גלימט הייתה הצ'אנס האחרון"

מאוחר יותר חיפש חייקין קבוצה, נותר ללא מקום עבודה משך שנה ואפילו שקל פרישה אחרי שנדחה על ידי קבוצות מהליגה השנייה בנורבגיה, עד שב-2019 הצטרף לבודו גלימט. לימים הודה: "זה היה הצ'אנס האחרון שלי, אמרתי לעצמי שאם זה לא יילך אפרוש מכדורגל".

בעונה הראשונה שלו בשורותיה הגיעה בודו גלימט למקום השני, אבל לאחר מכן הגיעו הצלחות מרשימות. ב-2020 ו-2021 זכו השחקנים של קייטיל קנוטסן באליפויות בנורבגיה וגם הרשימו בקונפרנס ליג ב-2021/22.

באותה עונה סיימה בודו גלימט את שלב הבתים במקום השני אחרי רומא של ז'וזה מוריניו, אותה הביסה 1:6. בשלב הנוקאאוט הדיחה את סלטיק (1:5 בשני משחקים) ואת אלקמאר (3:4 בשני משחקים), לפני שפגשה שוב את רומא ברבע הגמר והודחה (ניצחה 1:2 בבית והפסידה 4:1 באיטליה). בשתי העונות האחרונות העפילה הקבוצה לשלב הנוקאאוט בקונפרנס ליג בו הודחה.

חייקין הוזכר בשנים האחרונות כמועמד למכבי חיפה והפועל תל אביב, אבל העדיף לנסות להתקדם לליגות בכירות יותר. בינואר 2023 חתם בבריסטול סיטי ששיחקה בצ'מפיונשיפ וכששוחרר ממנה כעבור חודשיים חזר לבודו גלימט, עמה רשם שתי זכיות נוספות באליפות (2023 ו-2024). הוא חתום כעת עד קיץ 2026 אחרי שב-2024 שיחק ב-41 משחקים בכל המסגרות (מתוכם 30 בליגה) ונחשב לאחד השחקנים הבולטים בסגל.

חייקין נחשב לאחד השוערים הטובים ביותר בליגה בנורבגיה אם לא הטוב ביותר. העצירות שלו מרהיבות, התגובות שלו מרשימות והוא גם משחק היטב עם הרגליים, מגלה יציבות ובעיקר מפגין אומץ ביציאה משערו. יחסית לשוער הוא לא גבוה במיוחד (1.88 מטר), אבל שולט היטב בכדורי הגובה ברחבה. יכולתו סייעה לבודו גלימט לספוג את מספר השערים הנמוך ביותר (31) ב-30 המחזורים של עונת האליפות אשתקד.

ניקיטה חייקין עוצר את אל שראווי (רויטרס)

"אני רוצה להשתקע ולחיות בנורבגיה"

חייקין שיחק בעברו בנבחרות הצעירות של רוסיה, זומן לנבחרת הבוגרת לקראת משחקי המוקדמות של מונדיאל 2022 (ישב על הספסל במשחקים מול קפריסין וקרואטיה), אבל לא זכה לשחק במשחק רשמי, מה עוד שהרוסים הורחקו בהמשך מטורנירים בינלאומיים בעקבות הפלישה לאוקראינה.

באוקטובר האחרון טען שבשל אירוסיו לבחורה מקומית הוא מתכוון לבקש קבלת אזרחות נורבגית ושבכוונתו להשתקע במדינה ולשחק בנבחרת הלאומית שלה. בנורבגית שוטפת הוא אמר לעיתונאים שהוא מבקש אזרחות לא מסיבות מקצועיות: "אני רוצה לחיות בנורבגיה וחשוב לי ללמוד את השפה. אני רוצה להשתקע פה וחושב על המשפחה שלי, אשתי והילדים".

למרות שעל פי החוק הנורבגי חייקין אינו זכאי לקבל אזרחות (מתגורר במדינה 6 שנים והוא חייב לשהות בה על פי החוק 8 שנים ברציפות), הוא מקווה שבקשתו תתקבל לפני תחילת משחקי מוקדמות מונדיאל 2026, מה שיאפשר לו להתמודד במדי נורבגיה מול ישראל במוקדמות ב-25 במרץ הקרוב.

מאמן נבחרת נורבגיה, סטאלה סולבאקן, טען שיתכן שחייקין אכן יילקח אצלו בחשבון אם יקבל אזרחות, למרות שלכולם ברור שאוריאן נילאנד מסביליה הוא השוער הבכיר שגם אמור לפתוח מול ישראל. "זה יכול להיות רלבנטי", אמר סולבאקן. "הייתה לניקיטה עונה טובה מאוד וברור שהוא ברמה הבינלאומית".

באתר הרוסי "ספורטבוקס" הגיבו: "איבדנו שוער גדול. בנבחרת רוסיה מחכים לניקיטה, אבל הוא אומר שהוא רוצה לשחק בנבחרת נורבגיה ושזה בכלל לא קשור לכדורגל".

ניקיטה חייקין מודה לקהל עם חבריו (רויטרס)

ישחק בנבחרת נורבגיה או לא, אוהדי בודו גלימט (תחל את עונת 2025 בליגה בסוף חודש מרץ) ממשיכים לתלות תקווה בחייקין, שהפך לאחד הגיבורים הראשיים שלהם. בלא מעט משחקים הם הריעו לו והניפו שלטים עליהם נכתבו בקשות לקבל את חולצתו. בעונה האחרונה הוא גם הפך לכדורגלן הרוסי בעל מספר המשחקים הגדול ביותר בהיסטוריה במפעלים האירופים (51), תוך ששבר במשחק מול הכוכב האדום בלגרד במוקדמות ליגת האלופות את שיאו של אלכסנדר מוסטובוי.

חייקין נחשב למושא לגאווה לא רק בזכות הזכיות באליפות, העונה הוא עזר לבודו גלימט לא מעט לרשום שלושה ניצחונות ב-6 משחקים בליגה האירופית ולהיאבק על מקום בשלב הנוקאאוט. האוהדים הריעו לו וקראו לו 'אגדה' גם כשעזב זמנית לבריסטול סיטי ולא היה לו ספק שישוב למועדון כאשר נפרד מהקבוצה האנגלית: "תמיד האוהדים היו לצידנו ותמיד אהיה אסיר תודה לקבוצה, בזכותה הפכתי למה שאני".

התבטא נגד הפלישה הרוסית לאוקראינה

חייקין אינו רק שוער מוצלח, הוא גם לא מסתיר את דעותיו הפוליטיות. במהלך משחק בליגה האירופית מול פ.ס.וו איינדהובן ב-2022 הוא הביע דעה נגד הפלישה הרוסית לאוקראינה כאשר לבש חולצה עליה נכתבו שורות משירו של ג'ון לנון “Imagine all the people, livin’ life in peace.”.

כנשאל לגבי החולצה והקשר למלחמה באוקראינה השיב: "אני לא אמיץ כמו אנשים אחרים, אבל זה מה שאני יכול לעשות כדי לבטא את מה שאני מרגיש. אם ארצה או לא - אני קשור לזה. אני לא יכול לעצום עיניים ולשתוק כמו שעושים אחרים. אנשים מתרגלים לכל מיני מצבים, לא משנה עד כמה הם מטורפים ואיזו פאניקה הם יכולים לייצר. זו מלכודת, אסור לאמץ את זה ואסור לשכוח. אני רוצה לעשות יותר, יש אנשים חכמים שמנעו ממני לעשות את זה, אבל אני רוצה לתרום יותר וליצור מודעות. היה לי קשה לקום בבוקר ולהתאמן כאשר אני יודע מה קורה באוקראינה".