אנצ׳לוטי: ויניסיוס השחקן הטוב בעולם לדעתי

ריאל מדריד תצא מחר (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) למשחק חוץ נגד ראיו וייקאנו בתקווה לעלות לפסגת הליגה הספרדית. היום, מאמן הקבוצה, קרלו אנצ'לוטי, ערך מסיבת עיתונאים ודיבר על מצב הקבוצה.

על מצב הפציעות של קיליאן אמבפה ואדואדרו קאמבינגה אמר קרלו אנצ’לוטי: ״הפציעה של אמבפה אינה חמורה, והוא צפוי לנסוע לקטאר כדי להחלים, אבל הוא לא ישחק מול ראיו. קמאבינגה נמצא במצב טוב״.

על מאזן הסגל אמר: "קשה לבצע רוטציות כשיש סגל של 14-15 שחקנים. אנדריק צעיר וממשיך ללמוד". המאמן התייחס לראיו ואייקנו ואמר: "משחק מאתגר מול יריבה שתמיד קשה לשחק נגדה בבית, נצטרך להיות טובים".

המאמן דיבר גם על הכושר של שחקניו ואמר: "ויניסיוס כרגע השחקן הטוב בעולם לדעתי. ג׳וד בלינגהאם שחקן חשוב לנו. אם הוא מנהיג? מנהיגים נבחרים על ידי השחקנים".

המאמן דיבר גם על קולגה שלו, והתייחס למצבו של פפ גווארדיולה, שקבוצתו מנצ׳סטר סיטי נמצאת בתקופה לא טובה ואמר: "פפ מאמן מצוין, רצף תוצאות כזה או אחר לא משנה את דעתי עליו".