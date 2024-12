אמבפה, בלינגהאם ודיאס בהרכב ריאל נגד ג'ירונה

לא מעט צרות יש לריאל מדריד העונה. הכושר של קיליאן אמבפה, הפציעות הרבות, ההפסדים הרבים וגם הרבה ביקורת, אך את הכל אלופת אירופה וספרד רוצה לשים בצד ולספק ניצחון כשהיא תתארח אצל ג’ירונה היום (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, לוקאס ואסקס, אורליאן טשואמני, אנטוניו רודיגר, פרלאן מנדי, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, לוקה מודריץ’, ג’וד בלינגהאם, ברהים דיאס וקיליאן אמבפה.

הלבנים יגיעו למשחק אחרי הפסד 2:1 לאתלטיק בילבאו. ההפסד, הראשון של הקבוצה במשחקי חוץ בליגה מאז ספטמבר 2023, הגיע בעקבות טעות נדירה של פדריקו ואלוורדה, שהתנצל בפני האוהדים. בנוסף, קיליאן אמבפה ממשיך להתמודד עם ביקורות בעקבות החמצת פנדל נוספת, אך קרלו אנצ'לוטי קורא להעניק לו זמן להשתלב.

ג'ירונה מתאוששת מהפתיחה החלשה שלה לעונה, עם רצף של ארבעה משחקים ללא הפסד בליגה (שלושה ניצחונות ותיקו). עם זאת, הפסד מפתיע בגביע הקבוצה הרביעית לוגרונייס בפנדלים פגע במורל הקבוצה. המאמן מיצ'ל מתח ביקורת על הגישה של שחקניו במשחק, והאוהדים מקווים לתגובה חיובית, במיוחד לאחר שני ניצחונות ביתיים רצופים שבהם כבשה הקבוצה ארבעה שערים בכל משחק.

ג'ירונה מחזיקה במאזן ביתי מאוזן בליגה מול ריאל מדריד (שני ניצחונות ושני הפסדים), כולל ניצחון מרשים 2:4 בעונת 2022/23. ריאל מנסה להימנע מהפסד חוץ נוסף, שכן סדרת ההפסדים האחרונה שלה במשחקי חוץ בליגה החלה בדיוק במפגש הזה באפריל 2023.