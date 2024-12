"אמבפה מודע לכך שהוא לא משחק במיטבו"

לאחר ההפסד 2:1 לאתלטיק בילבאו, ריאל מדריד תצא למשחק חוץ קשה מחר (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE) בג’ירונה. לקראת המשחק, מאמן הבלאנקוס, קרלו אנצ’לוטי דיבר במסיבת עיתונאים. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

לגבי היריבה מחר, אמר אנצ’לוטי: "זה משחק קשה. גם ג'ירונה מצליחה השנה, למרות שיש לה גם את ליגת האלופות. הם מתחרים טוב מאוד וצריך לקחת את זה בחשבון כדי להמשיך להילחם על הליגה".

לגבי הביקורת שהוא סופג, אמר האיטלקי: "אני חייב לקבל את זה כי הקבוצה לא נותנת את הגרסה הכי טובה שלה. המאמן תמיד הכי אחראי בכדורגל. נותנים לי יותר מדי ביקורת, זה אולי אומר שנמאס להם ממני, אבל אני לא עייף. אני עדיין שמח ואני מבין את הביקורת, לפעמים היא דלק לנסות לעשות טוב יותר".

ויניסיוס ג'וניור, חוזר מוקדם מהצפוי (רויטרס)

על החזרה של ויניסיוס ואלאבה אמר: "ויניסיוס התאושש טוב מאוד והוא יהיה מוכן לצ'מפיונס. אלאבה צריך את חודש דצמבר כדי לשחק שוב בינואר. לאט לאט הוא יצטרף לקבוצה".

אנצ’לוטי נשאל עד כמה הוא מודאג מ-1 עד 10 והשיב: "זו לא הלוויה, אנחנו במאבק בכל המסגרות ואנחנו צריכים להיות אופטימיים בהתחשב בבעיות שיש לנו. יש לנו סגל איכותי ואנחנו משוכנעים שאנחנו הולכים לקבל הכי טוב. רמת הדאגה בינונית".

בנוגע לאיך שקבוצתו מגיעה למשחק לחץ מצד יריבותיה, התייחס האיטלקי והגיב: "זה נכון שליברפול ואתלטיק בילבאו הן קבוצות אמיצות מאוד וכדי לפתור את זה צריך לשחק יותר ישירות עם כדור ארוך ולהילחם על הכדור השני. לא להכריח את היציאה מאחור יותר מדי כאשר יש לך קבוצה שלוחצת טוב מאוד, למדתי את זה באנגליה, הכדור הארוך הוא פתרון כי גם אם אין לך חלוץ גבוה, הכדור השני חשוב יותר. כשהכדור נופל, ניצחון הוא הדבר החשוב ביותר".

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

בנוגע לקיליאן אמבפה, ששוב החמיץ פנדל במשחק מול בילבאו וסופג המון ביקורות, אמר מאמנו: "לפעמים יש לך מוטיבציה ובפעמים אחרות לא. הוא צריך לסבול את הרגע, להילחם, להקריב את עצמו, כי במוקדם או במאוחר זה ייגמר. מה שנותן לי תחושה טובה היא שבשני המשחקים האחרונים האינטנסיביות שלו השתפרה. אני חושב שברמת האינטנסיביות והמהירות הוא השתפר".

"הוא מודע לזה כי הוא דיבר אחרי המשחק ואנחנו איתו. הוא לא משחק במיטבו, יש הרבה שלא מבינים את זה אבל הוא מודע לכך שהוא לא משחק במיטבו". זה לא אומר שהוא צריך לשחק כל משחק, לפעמים זה יכול להיות טוב לו לנוח".

"המצגת הייתה נחמדה, עם חברי דל פיירו, אני חושב שזו הולכת להיות תחרות מעניינת", כל ענה כשנשאל לגבי הגרלת מונדיאל המועדונים, בה נקבע כי קבוצתו תפגוש את זלצבורג של אוסקר גלוך, אל-הילאל של ניימאר ואת פאצ’וקה.

יצטרף לקבוצה לאט לאט, דויד אלאבה (ריאל מדריד)

לגבי מכת הפציעות בקבוצה: "הצעירים היו צריכים לקחת אחריות אבל זה נבנה מיום ליום, זה לא פתאום. הבעיות האלה שהיו לנו קידמו קצת את הצמיחה של ההנהגה הזו".