תחת עומס כבד: ריאל מדריד תתארח אצל ג'ירונה

ריאל מדריד כבר הגיעה למצב שאם היא מנצחת במשחקים החסרים שלה, היא עוקפת את ברצלונה ועולה למקום הראשון. אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד – הבלאנקוס נכנעו לאתלטיק בילבאו 2:1 וכעת גם אם ינצחו את ולנסיה במשחק החסר, הם יהיו נקודה מאחורי הקטלונים. עם הידיעה הזו הלבנים יעלו מחר (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE) למשחק קשה מול ג’ירונה בחוץ. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המפגש נגד הבאסקים היה רק לפני יומיים וכבר אלופת ספרד ואירופה תשוב לדשא למשחק לא קל בכלל מול מי שהדהימה את ספרד אשתקד. הלו”ז העמוס ימשיך אחרי זה עם מפגש קריטי מאוד נגד אטאלנטה בליגת האלופות ביום שלישי, כשכרגע נראה שקרלו אנצ’לוטי לא מקבל את הפצועים בחזרה.

כלומר, כל מי שלא שיחק נגד בילבאו לא ישחק גם נגד ג’ירונה. אורליאן טשואמני כבר חזר בסן מאמס וכשיר, אבל ויניסיוס ואדוארדו קמאבינגה עדיין פצועים ולא צפויים לשחק, כשגם כמובן דני קרבחאל, אדר מיליטאו ודויד אלאבה ייעדרו, כשהשניים הראשונים כזכור סיימו את העונה עם פציעות קשות. כמובן שלא מעט עיניים יהיו נשואות לעבר קיליאן אמבפה, כשזה ינסה סוף סוף להתפוצץ בריאל.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

אנצ’לוטי חטף ועדיין חוטף לא מעט ביקורות העונה והפציעות לא עוזרות לו, כשאמנם הוא סיים את המפגש נגד בילבאו ללא פציעות וזה דבר משמח – אבל לא מעט שחקנים כמו ג’וד בלינגהאם, קיליאן אמבפה, אנטוניו רודיגר ופדריקו ואלוורדה כמעט ולא נחו העונה, כשהם נמצאים תחת עומס כבד מאוד וכל משחק נהיה קריטי עבור ריאל, כך שאין הזדמנות לתת להם לנוח.

לפי הדיווחים, אין למאמן האיטלקי יותר מידי ברירות ונראה שההרכב כמעט סגור. לוקאס ואסקס, רודיגר, ראול אסנסיו, טיבו קורטואה, ואלוורדה, בלינגהאם, אמבפה ורודריגו נראים כמניה בטוחה ב-11 מחר, כך שהדילמות של אנצ’לוטי הם מי שלושת השחקנים שיפתחו מהרשימה הבאה: ארדה גולר, ברהים דיאס, פרלאן מנדי, פראן גארסיה, דני סבאיוס ולוקה מודריץ’.