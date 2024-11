מסינה: "מכבי? גם לנו יש בעיות". בולמארו ייעדר

VERSO OLIMPIA-MACCABI

Perché non sarà mai una partita come le altre: le due finali di Coppa dei Campioni, le origini della sfida che risalgono alla stagione 1972/73, Dino Meneghin e Mickey Berkovitz, Roberto Premier e Malcolm Delaney.



Per saperne di più… pic.twitter.com/rUMHxj5Ig4