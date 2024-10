בצניעות ובשקט: כך האנזי פליק שיקם את בארסה

ב-10 ביולי 2024, האנזי פליק התחיל לעבוד עם סגל ברצלונה. במאי, הנשיא ז'ואן לאפורטה פתר את בעיית המאמן בכך שפיטר תחילה את צ'אבי ולאחר מכן הודיע על החתמת הגרמני. 100 ימים לאחר הגעתו הרשמית למועדון, פליק מוביל את השיקום הספורטיבי של בארסה בצורה מרשימה ומשכנעת.

מהיום הראשון, הדרך של פליק לא הייתה קלה. הוא נסע לארצות הברית למשחקי קדם העונה מול ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי, כשהוא מצויד בקבוצת שחקנים צעירה. כשהוא מוגבל מבחינת רכש עקב המצב הכלכלי, המאמן עבד קשה כדי לבנות קבוצה ולהעניק משמעות לשחקני קבוצת הנוער. בכל הזמן הזה, האוהדים מעולם לא שמעו ממנו תלונה או אפילו בקשה אישית, גם לא כשהפציעות פגעו בבארסה באופן אכזרי. זהו ה-"It is what it is" של רונאלד קומאן בגרסה יותר מרוסנת.

כשהוא בראש טבלת לה ליגה, המאמן, שנחשב לרכש האמיתי של העונה, הצליח למצוא את הנוסחה שתשקם את הדימוי והתחושה הטובה של ברצלונה. למרות שדגש יתר הושם על ההכנה הפיזית, בהשוואה לא הוגנת לצ'אבי, פליק שאימן בעבר את באיירן מינכן תרם שיטה, משמעת טקטית וארגון מחדש של השחקנים ושינה את פני הקבוצה.

האנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

“פפ גווארדיולה ולואיס אנריקה, הזוכים האחרונים בליגת האלופות, יצרו סגנון עם השחקנים שהיו להם, ופליק עושה את אותו הדבר, פחות מגע, יותר אנכיות והחלטיות, בצניעות וללא רעש. בנוסף, הוא ידע לנהל בצורה מופתית קבוצת כוכבים נבחרת, כל אחד במקומו. קרבה וריחוק במידה הנכונה”, ניתחו בספרד.

“בתקופה קצרה של מאה ימים, פליק התמסר לאימונים, שלשמם הגיע. הוא לא הפך לדובר המועדון, כמו שקרה לקודמיו. מסיבות העיתונאים כבר לא מספקות כותרות מהדהדות. יש שקט ספורטיבי באוויר, וזה בריא יותר. פליק נמנע מלהפעיל על עצמו לחץ סביב תארים. בלי להתכוון, הוא קיבל יותר תשומת לב במונז'ואיק והגעתו לקאמפ נואו המחודש היא סיבה נוספת לחגיגה”, הוסיפו.

לא מתלונן. האנזי פליק (רויטרס)

וכמובן, עם גישה כזו, התוצאות היו טובות למרות הפציעות המתמשכות, חלקן חמורות מאוד, כמו אלה של מארק ברנאל וטר שטגן, חלקן תוצאה של התחייבויות בין-לאומיות ואחרות כבר היו לפני שחתם. לא שמענו ממנו ולו חרטה אחת. מתוך תשעה משחקי ליגה, שמונה ניצחונות משכנעים ותבוסה אחת בלבד נגד אוססונה בשל עודף רוטציות בהרכב הפותח, גם עם הרבה חיסורים. בליגת האלופות, ההפסד הראשוני למונאקו, שניתן לייחס להרחקה, תוקן בניצחון מוחץ נגד יאנג בויז.

הקבוצה כבשה לא פחות מ-34 גולים ב-11 משחקים, כשהמאמן מחזיר את הגרסה הטובה ביותר של שחקנים כמו ראפיניה, עם נתונים מרשימים, רוברט לבנדובסקי, מלך השערים של הליגה, איניגו מרטינס, עוגן קבוע בהגנה, ופדרי, כוח מניע שאין לו תחליף. הוא ספג 11 שערים ושמר על רשת נקייה בארבעה משחקים. היעדרויות השחקנים אילצו אותו לשנות הרבה. הוא רק חזר על אותו הרכב פעמיים, נגד ויאדוליד וג'ירונה.