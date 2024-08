המשחק בין ריאל מדריד למיורקה ישודר ב-Yes

המשחק בין ריאל מדריד למיורקה, משחק הבכורה של קיליאן אמבפה בליגה הספרדית הערב (ראשון, 22:30) ישודר למנויי Yes, זאת לאחר שהצדדים חזרו למשא ומתן על המשך השידורים למשך כחודש ימים.

במהלך חודש הימים הנ”ל, מנויי Yes יוכלו להמשיך לצפות במשחקי הליגה הספרדית, הליגה הטובה בעולם עם הכוכבים הגדולים בעולם, כאשר Yes החזירה את ערוצי ONE לשידורים שלה כרגיל.

האלופה ריאל מדריד היא כמובן מעל כולם מבחינת הכוכבים שישחקו בה בעונת 2024/25 – אל ויניסיוס ג’וניור שצפוי לזכות בכדור הזהב אחרי עונה מפלצתית בשנה שעברה, ג’וד בלינגהאם שרשם עונת בכורה חלומית והקיץ אף הוביל את נבחרת אנגליה לגמר היורו ושאר חבריהם הצטרף הקיץ השחקן הטוב בעולם – קיליאן אמבפה, שחתם אחרי סאגה ארוכת שנים במועדון חלומותיו וישחק לראשונה מחוץ לליגה הצרפתית, שם הוביל את פאריס סן ז’רמן לאליפויות וגביעים תוך כדי שהוא רושם מספרים מפלצתיים, הפך לכוכב על והוביל גם את נבחרת צרפת לזכייה במונדיאל ולגמר מונדיאל נוסף, בו הטריקולור הפסידו רק בפנדלים. בנוסף אליו, הצטרף גם חלוץ העתיד של ברזיל שכבר בגיל 17 מככב בנבחרת הסלסאו, אנדריק.

בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה (ריאל מדריד)

לברצלונה, שתנסה להחזיר את תואר האליפות אל ידיה, יש לה את הצעיר המבטיח ביותר בעולם, לאמין ימאל שבגיל 17 בלבד נחשב לשחקן המפתח של קבוצת הפאר הקטלונית.

שחקן הכנף רשם עונת בכורה חלומית במדי הבלאוגרנה כבר בגיל 16 וקינח עם קיץ חלומי בו היה אחד משחקני המפתח של נבחרת ספרד בדרך לזכייה ביורו, כאשר הוא מוכתר לשחקן הצעיר של הטורניר. בנוסף אליו, רוברט לבנדובסקי, אחד החלוצים הטובים בעולם ימשיך להוביל את ההתקפה של בארסה, כשמי שהצטרף לסוללת הכוכבים הוא עוד אחד מאדריכלי הזכייה של ספרד ביורו, דני אולמו שחתם בקבוצה עבור 60 מיליון אירו.

רוברט לבנדובסקי מרוצה יחד עם לאמין ימאל (רויטרס)

גם אתלטיקו מדריד תציג העונה סגל מרשים במיוחד. את הקולצ’ונרוס ימשיך להוביל כמובן אנטואן גריזמן, כוכב נבחרת צרפת שהפך למנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה של דייגו סימאונה, אך מי שהצטרף אליו הקיץ ויוביל יחד עמו את חוליית ההתקפה הוא חוליאן אלברס, האיש שבגיל 23 כבר זכה בכל תואר אפשרי.

לאחר שזכה בפעם השנייה ברציפות בקופה אמריקה עם נבחרת ארגנטינה הקיץ, החליט החלוץ לצאת להרפתקה חדשה, לעזוב את מנצ’סטר סיטי בה שימש ככינור שני לארלינג הולאנד ולעבור לקבוצה בה יהפוך לכוכב הגדול. בנוסף אליו, לה נורמאן, הבלם שהצטיין במדי ספרד הצטרף מריאל סוסיאדד וכך גם אלכסנדר סורלות’ מוויאריאל, שבעונה שעברה היה מלך השערים של הליגה יחד עם ארטם דובביק ואף כבש רביעייה אדירה מול ריאל מדריד.

אלברס וגריזמן (רויטרס)

מלבד שלושת הקבוצות המובילות, ישנם כוכבים נוספים שימשכו את תשומת הלב בליגה כמו ניקו וויליאמס מאתלטיק בילבאו, שהיה גם הוא גורם משמעותי לזכייה של נבחרת ספרד ביורו וקושר למעבר לברצלונה לא פעם ולא פעמיים, שחקניה של ריאל סוסיאדד – מיקל מרינו, מרטין זובימנדי ומיקל אויארסאבל (כובש שער הניצחון של ספרד בגמר היורו) שמגיעים אחרי קמפיין נפלא בנבחרת, ג’רארד מורנו שצפוי להמשיך לקרוע רשתות במדי ויאריאל ואיסקו שמזכיר במדי בטיס את הימים הגדולים מריאל מדריד.