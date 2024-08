"הליגה של אמבפה": בספרד נערכים, ענו בסקרים

עם התואר הראשון של מה שיכולה להיות עונה היסטורית כבר בכיס, ריאל מדריד מתחילה במסע שלה להגנה על תואר האליפות במיורקה הערב (ראשון, 22:30), כשקיליאן אמבפה יערוך את הופעת הבכורה שלו כשחקן הלבנים בלה ליגה. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

הבלאנקוס רוצים לראשונה מאז 2008 לשמור על תואר האליפות. זו תהיה עונה ארוכה, שבה הקבוצה תוכל לשחק עד 72 משחקים, ושבה רוטציות יהיו מרכיב קבוע אצל קרלו אנצ’לוטי. המאמן עצמו הודה ערב המשחק במיורקה כי לאור לוח המשחקים העמוס, העונה הוא שוקל להעניק לשחקניו מיני-חופשות אישיות באמצע הליגה.

ריאל פותחת את הליגה באצטדיון שבעונות האחרונות היה מאוד לא נוח עבורה. שני ניצחונות (אחד מהם מינימלי) ושני הפסדים יש לה בארבעת הביקורים האחרונים שלה במיורקה. לפיכך נראה שהאיטלקי לא יערוך רוטציות ויחזור על ה-11 שפתחו בוורשה. “הליגה של אמבפה”, נערכו בתקשורת הספרדית.

קרלו אנצ'לוטי (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

ריאל חסרה רק שני שחקנים בפתיחת הליגה, אדוארדו קמאבינגה ודויד אלאבה. הצרפתי ייעדר בין שישה לשבעה שבועות והאוסטרי בחלק האחרון של תהליך ההחלמה שלו מהקרע ברצועה הצולבת ממנו סבל בדצמבר 2023. ההרכב המשוער: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, אנטוניו רודיגר, פרלאן מנדי, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

