"לא נתפס, אי אפשר להאמין בניקיון של הכדורגל"

אי אפשר בלי עניינים שנויים במחלוקת בליגה הספרדית. בכלי תקשורת בכירים בספרד טענו שוולנסיה קופחה אמש ב-2:1 לברצלונה, כאשר סברו שלפאו קוברסי הגיע להיות מורחק.

הוגו דורו שנתפס על ידי הבלם הצעיר של ברצלונה טען: “במחצית הראשונה אנחנו קיבלנו צהוב על מהלך דומה נגד לאמין ימאל, גם לפאו קוברסי הגיע על זה צהוב שני. שופט העבר איטורלדה גונסאלס היה סבור אף הוא שזו עבירה שמצדיקה כרטיס צהוב שני ואדום.

האירוע התרחש בדקה ה-55 במסטאייה: "זה לא ייאמן ששופט כמו חוסה סאנצ'ס מרטינס סולח על כרטיס צהוב שני על תפיסה כזאת. זה אחד מהכרטיסים הכי ברורים שיש, ברצלונה הייתה צריכה לשחק בעשרה שחקנים בחצי השעה האחרונה", נכתב ב'מארקה'.

האם לוולנסיה הגיע פנדל, ולקוברסי אדום?

בתקשורת בוולסיה התייחסו לתקרית: "לנו זה נראה די ברור שזה אדום. אי אפשר לסבול את זה שהוא לא קיבל עוד כרטיס. לפפלו היה קל מאוד לקבל צהוב, ואז השופט אפילו לא הזהיר את קוברסי. אי אפשר לבקש מהקהל להאמין בניקיון הכדורגל, בלתי אפשרי. זה קרה ממש מול השופט, ללא מגע בכדור, והוא התעלם מזה”.

אגב, מוקדם יותר, בדקה ה-50 של המשחק, הוגו דורו אף ספק נדחף על ידי פאו קוברסי ברחבה, אבל מירב המחלוקת היא כאמור על התפיסה שהגיעה מספר דקות מאוחר יותר.

