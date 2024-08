"ימאל קיבל תשואות מקהל ולנסיה, זה אומר הכל"

ברצלונה פתחה את העונה שלה בליגה הספרדית עם ניצחון 1:2 קשה במסטאייה נגד ולנסיה. העטלפים הובילו, אבל רוברט לבנדובסקי שפרח תחת האנזי פליק בבאיירן מינכן הפך עם צמד בבכורה הרשמית של המאמן החדש על הקווים. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

האנזי פליק אמר אחרי המשחק: “חשוב מאוד לפתוח עם ניצחון. היינו טובים יותר במחצית השנייה. בראשונה עשינו יותר טעויות, היה חשוב להשוות לפני ההפסקה. רוברט לבנדובסקי? הוא מקצוען גדול ושחקן חשוב, אנחנו מגנים ותוקפים כקבוצה והוא עשה עבודה מצוינת גם הגנתית, הוא תמיד ברחבה”.

על שילובם של השחקנים הצעירים אמר: "קדם העונה שחווינו לא היה פשוט, היו הרבה שחקנים עם הנבחרות והשחקנים מלה מאסיה היו טובים מאוד, גם במשחק הזה".

צמד ללבנדובסקי, 1:2 לברצלונה נגד ולנסיה

על אילקאי גונדואן ברקע השמועות שיעזוב, אמר: "הוא נפצע בגבה ביום שני וזו הסיבה שנשאר בבית. דיברתי איתו כדי לראות איך הוא, אני מעריך אותו כשחקן וכאדם. שוחחנו הרבה, אבל זה משהו ביני לבינו. יש לנו יחסים טובים ויש לי הרגשה שהוא יישאר".

השחקן עצמו, אגב, חגג את הניצחון ברשתות החברתיות:

Crucial victory in our season opener - good job! Vamos equipo #ForçaBarça #LaLiga — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 17, 2024

על לאמין ימאל אמר המאמן: “שחקן פנטסטי, הוא חשוב עבורנו. הוא שחקן מצוין וכולם רוצים לראות אותו משחק ולכן גם כאן הריעו לו. יש לנו הרבה דברים לשפר ועלינו להשיג ביטחון. שלוש הנקודות היו יקרות מאוד, במשחק אינטנסיבי, אבל הן הגיעו לנו”.

לאמין ימאל (רויטרס)

רוברט לבנדובסקי שיתף: “המטרה שלי היא לכבוש שערים ואני שמח שהתחלתי ככה. היה חשוב שנשווה לפני ההפסקה, השחקנים הצעירים היו טובים מאוד”. ראפיניה הוסיף: “בברצלונה התחרות גבוהה מאוד ועליך להסתגל לכל עמדה. אני רוצה להיות על המגרש, וכשהעמדה משתנה צריך להסתגל. אנחנו בדרך הנכונה”.

גם בתקשורת הספרדית החמיאו להופעה של ברצלונה: “לבנדובסקי הציל את ברצלונה של פליק, הוא חזר בגרסה הקילרית ביותר שלו והקטלונים צלחו את המבחן הראשון”. ב’ספורט’ הוסיפו: “לבנדובסקי נתן לפליק תקווה. אחרי שכבש תחתיו 83 גולים ב-71 משחקים בבאיירן, זה נכון שהתקופה היא אחרת, אבל הפולני עדיין כאן ועושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב”.

רוברט לבנדובסקי חוגג עם ראפיניה (רויטרס)

“פליק היה אמיץ כשהעלה בהרבה שלושה ילדים בני 17”, הוסיפו בספרד. ב’אס’ נכתב: “לבנדובסקי שולט במסטאייה, בארסה בחרה בקפידה מתי לכבוש עם קבוצה צעירה מאוד. המשחק כבר היה בידיים של היריבה, אבל המאמן פנה ללה מאסיה, כשממוצע הגילים של שחקני ההגנה היה פחות מ-22”.

ב’מארקה’ נכתב: “ברצלונה השיבה לעצמה את האפקטיביות בהרכב שהיה כמעט ‘מכורח הנסיבות’. התחלה מבטיחה עבור הבלאוגרנה כי המסטאייה הוא מגרש קשה, אבל הסיפור הפיננסי הוא אחר”. עוד הוסיפו בספרד שלאמין ימאל שיחק עבור אביו ו”נתן הופעה יוצאת מן הכלל” מהדקה הראשונה: “העובדה שקיבל סטנדינג אוביישן במסטאייה אומרת הכל”.