ראפיניה הראה כמה הוא נחוש להישאר בברצלונה

לברצלונה יש לא מעט סיבות לאופטימיות אחרי הניצחון 1:2 בוולנסיה במשחק הבכורה הרשמי של האנזי פליק על הקווים. רוברט לבנדובסקי, עליו צפוי המאמן הגרמני לבנות את כל התוכניות בחוד לזכר הימים המשותפים הנהדרים בבאיירן מינכן, פתח את העונה החדשה עם צמד, לרגל יום הולדתו ה-36 שיחול ביום רביעי. לאמין ימאל בישל את שער השוויון ונראה חד ומפוקס אחרי ההופעות ההיסטוריות ביורו 2024.

פאו קוברסי, גם הוא עדיין בן 17, הציל מהקו והוכיח שהוא ראוי להיות העוגן במרכז ההגנה גם בעידן שאחרי צ'אבי. מארק ברנאל, נער בן 17 שלישי בהרכב הפותח, הראה ניצוצות של כוכב וניהל את המשחק בקישור לצד מארק קסאדו – בהמשך למשחקי הידידות מהם ניתן היה להסיק כי הם מוכנים לשמש תחליף לקשרים הפצועים. ואולם, כאשר מסתכלים על המכלול, השחקן המצטיין של הבלאוגרנה היה ראפיניה.

הברזילאי סחט בתחילת המחצית השנייה את הפנדל אותו תרגם לבנדובסקי לשער הניצחון, אבל זה רק סעיף קטן בהופעתו המרשימה בתפקיד לא שגרתי. פליק הפתיע כאשר השתמש בו כסוג של פליימייקר במערך 4-2-3-1, וראפיניה השקיע לא רק בבניית המשחק, אלא בעיקר בהפעלת לחץ ללא כדור. הוא היה השחקן היעיל יותר של ברצלונה בהקשר זה, וכעת לא יהיה לפליק פשוט להתעלם ממנו. גם למועדון לא יהיה קל לדחוק אותו החוצה, כפי שתוכנן במהלך השבועות האחרונים, ואולי יהיו גם אוהדים שישנו את דעתם על סיכוייו לתרום לקבוצה.

צמד ללבנדובסקי, 1:2 לברצלונה נגד ולנסיה

כי הרי עד אתמול היה ברור למדי שראפיניה לא נמצא בתוכניות. בעוד לאמין ימאל הפך לבאנקר באגף הימני, בו מעדיף הברזילאי לשחק באופן עקרוני, פעל המנהל הספורטיבי דקו על מנת להחתים את ניקו וויליאמס למשבצת באגף השמאלי. החתמתו של דני אולמו, שבהחלט מסוגל להיכנס לעמדה זו, פגעה קשות בסיכוייו של ראפיניה – ואתמול לא שיחק הרכש מלייפציג רק כי ברצלונה טרם הצליחה לרשום אותו טכנית בסגל. אם לוקחים בחשבון את פדרי, גאבי, פרמין לופס, פרנקי דה יונג ואילקאי גונדואן, טבעי למדי כי ראפיניה נתפס כשחקן עליו ניתן לוותר – במיוחד אם תגיע ההצעה הנכונה שתזרים כסף לקופת המועדון.

ההצעה הזו הוגשה לפי הדיווחים מסעודיה, שם הייתה אל נאסר מוכנה לשלם הון תמורת ראפיניה, אך השחקן עצמו פסל את הרעיון על הסף. עושר חשוב מבחינתו, אבל אושר חיוני יותר, ואהבתו לברצלונה גדולה מדי בכדי לעזוב אותה בתום שנתיים בלבד. ראפיניה נדחה על ידי מועדונים רבים במולדתו כנער, ודרכו לצמרת הייתה רצופת מכשולים. המעבר מלידס לבירת קטלוניה היווה הגשמת חלום, וזה היה המסר שהוא העביר להנהלה גם כעת. הוא רגיל להיאבק על מקומו כנגד כל הסיכויים, וזה מה שהוא התכוון לעשות כבר כעת. לא במקרה הוא פרסם ברשתות החברתיות את תמונות בית הצעצוע שבנה עבור בנו הקטן בצבעי בלאוגרנה. הוא רוצה שביציעים יעריכו את נאמנותו.

ראפיניה (רויטרס)

לא כל האוהדים עושים זאת. במסגרת הכמיהה לראות את ניקו וויליאמס לובש את מדי ברצלונה, מישהו אפילו הפיץ באינסטגרם את תמונתו עם מספר 11 של בלאוגרנה ששייך לראפיניה. הוא לא באמת התכוון לזלזל בברזילאי, אך בשורה התחתונה הוא פשוט לא ספר אותו. בינתיים, ניקו דווקא קיבל את החולצה מספר 10 של בילבאו, ובואו לברצלונה לא נראה סביר כלל, אבל ראפיניה עדיין נתפס כשחקן שכדאי לשווק.

שמועות על העניין שגילתה בו מנצ'סטר יונייטד שימחו את אנשי בארסה. הם הלהיבו הרבה פחות את השחקן עצמו, בין היתר בגלל היריבות המרה בין השדים האדומים ללידס – והוא הרי לא שכח את השנים היפות בלבן שסללו את דרכו לפסגה. דה יונג כבר סירב בזמנו להתאחד עם אריק טן האח באולד טראפורד, ונכונותו של ראפיניה לחזור לפרמייר ליג נמוכה אפילו יותר. מטרתו המוצהרת היא לתקוע יתד בבארסה, ואתמול הוא לקח בשתי הידיים את ההזדמנות הגדולה שקיבל.

רוצה להישאר בברצלונה. ראפיניה (La Liga)

רב גוניותו של ראפיניה עשויה למצוא חן בעיניו של פליק. עד כה, הוא תופקד בשני האגפים, ונכנס בעת צרה למשבצות המגן השמאלי והקשר האחורי. כעת, בחלק נכבד מהמפגש במסטאייה, הוא תופקד כעושה משחק, והחליף היטב את המקומות עם לאמין ימאל ופראן טורס.

המאמן השאיר אותו על המגרש במשך כל 90 הדקות וקבע במסיבת העיתונאים: "ראפיניה מסוגל לשחק במגוון תפקידים, וכעת הדבר החשוב הוא למצוא את הפתרונות במרכז המגרש". וכך, הרוויח לכאורה הברזילאי את מקומו גם במחזור השני, בו צפויה לו משימה מאתגרת אפילו יותר מול בילבאו של ניקו וויליאמס.

לבנדובסקי וראפיניה (La Liga)

כל זה לא מבטיח כי הניסיונות להעזיבו ייפסקו. בשנתיים הראשונות לא הצדיק ראפיניה את תג המחיר של 58 מיליון אירו ששולמו תמורתו, ומספר הדקות שלו הצטמצם משמעותית בעונה השנייה עם צ'אבי על הקווים. השאלה הגדולה היא אם פליק יהיה מוכן להמר עליו כחלק אינטגרלי מהרוטציה, לנוכח העובדה כי הוא מסתמן כשחקן היעיל ביותר בתנועה ללא כדור.

מכיוון שלבנדובסקי לא נוטה לבצע עבודה שחורה מרובה, התרומה של ראפיניה יכולה להיות משמעותית, והאנרגיות שלו אתמול הזכירו במידה מסוימת את גאבי. מצד שני, גאבי המקורי בוודאי עדיף בהיבט זה, והמועדון עדיין זקוק לכסף.