אף אחד בברצלונה לא רוצה ללבוש את המספר 10

ברצלונה תחל את העונה שלה בלה ליגה הערב (שבת, 22:30) כשתתארח אצל ולנסיה במסטאייה, ובינתיים הקבוצה הודיעה רשמית על המספרים בסגל המתחדש והלא שלם לגמרי של האנזי פליק.

חלק מהמספרים כבר היו ידועים ונלבשו על ידי השחקנים בגביע חואן גאמפר, למשל הספרה 2 של פאו קוברסי שירש את הספרה של ז’ואאו קאנסלו, או ה-17 של מארק קסאדו הצעיר שקיבל את המספר של מרקוס אלונסו שעזב. כעת נודע גם לגבי המספרים של פאו ויקטור (ירש את ה-18 של אוריול רומאו), אריק גארסיה שחוזר ל-24 שלבש לפני שתי עונות ופבלו טורה שקיבל את המספר 14 שהיה שייך לז’ואאו פליקס.

שאר השחקנים נשארו עם אותו המספר, למעט לאמין ימאל שביקש את המספר 19. עדיין לא ברור איזה מספר יבחר אנסו פאטי אם הוא ימשיך. בספרד טוענים שזה יהיה “מעט חולני” אם הוא ילבש שוב את המספר 10 שהיה שייך לליאו מסי, ובשלב הזה נכתב ש”אף אחד לא רוצה את המספר 10”. הרכש דני אולמו קיבל את המספר 20.

יחזור למספר 10? אנסו פאטי (צילום מסך)

ויטור רוקה שבדרך החוצה נותר ללא מספר, כשלאמין ימאל קיבל ממנו את ה-19. כרגע יש עוד כמה מספרים שעדיין לא מאוישים, כאשר בנוסף ל-10, גם 12 ו-16 פנויים. גאבי נותר עם הספרה 6, אילקאי גונדואן ממשיך עם 22, פרנקי דה יונג עדיין 21 ורונאלד אראוחו 4.

שחקני המילואים יחזיקו במספר גבוה מ-25: אנדר אסטרלגה (26), מארק ברנאל (28), אלכס ואייה (29), הקטור פורט (32) ג’רארד מרטין (35) וסרחיו דומינגס (36).