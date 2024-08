טכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית נחנכה בספרד

הליגה הספרדית יצאה לדרך כבר ביום חמישי, אך רק אתמול (שישי) נחנכה לראשונה הטכנולוגיה החדשה של הנבדל החצי אוטומטי במשחק שבו ניצחה סלטה ויגו 1:2 את אלאבס – והטכנולוגיה יצרה סערה.

על סף המחצית, בדקה ה-43, אנסטסיוס דוביקאס קיבל כדור רוחב מבמבה, הוריד ליאגו אספאס הוותיק והאחרון כבש שער שוויון וכבר רץ לחגוג, עד שהטכנולוגיה החדשה התערבה.

בבדיקה של הטכנולוגיה ניתן היה לראות כי דוביקאס קיבל את הכדור בנבדל של מילימטרים, כשהפסילה הובילה לסערה בשאלה האם דבר כזה צריך להוביל לפסילה. החגיגות של אספאס נאלצו להידחות להמשך, כשהוא הוביל את קבוצתו במחצית השנייה למהפך. צפו ברגע: