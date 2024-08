הרכבים וציונים



ראפיניה במאבק עם הוגו דורו (רויטרס) ראפיניה במאבק עם הוגו דורו (רויטרס)

ברצלונה פותחת בשעה זו את דרכה בליגה הספרדית כשהיא מתארחת אצל ולנסיה במסטאייה במסגרת המחזור הראשון. האנזי פליק עורך את הבכורה הרשמית שלו אצל הקטלונים. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

אחרי שהקטלונים סיימו בעונה הקודמת במקום השני ולא הצליחו לאתגר את ריאל מדריד על האליפות, החליט המועדון להיפרד מצ’אבי ולמנות במקומו את הגרמני שהצליח מאוד בבאיירן מינכן. לצד 1:2 על ריאל מדריד בהכנה בארצות הברית, הבלאוגרנה ספגו הפסד 3:0 ביתי מביך למונאקו בגביע גאמפר.

בארסה נמצאת בסגל חסר, כשיש לא מעט שחקנים פצועים, וגם דני אולמו שנרכש מלייפציג והוא כרגע הרכש הנוצץ של הקיץ, אינו בהרכב. מהצד השני של המתרס, ולנסיה הפסידה במשחקי ההכנה ליריבות כמו אלאבס (1:0), פ.ס.וו (2:1) ולידס (2:1), כשבמשחק ההכנה האחרון גברו העטלפים 2:3 על פרנקפורט.

ולנסיה רשמה שמונה ניצחונות, שש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים ב-19 משחקי הבית שלה בלה ליגה בעונה שעברה, כשבארסה מנגד ניצחה ב-11 משחקים בחוץ, סיימה שישה בתיקו והפסידה בשניים. במשחק האחרון בין הקבוצות הקטלונים ניצחו 2:4 במונז’ואיק, כאשר בביתה של ולנסיה ההתמודדות האחרונה בין הצדדים הסתיימה ב-1:1.