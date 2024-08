"תביא הצעה שתספיק לי כדי להחתים את מסי"

עקב הצעת הענק שאל אהלי מערב הסעודית הציעה לוויניסיוס ג’וניור בשבוע שעבר, ב’מארקה’ הספרדי נזכרו בסיפור דומה שהתרחש לפני 12 שנים כאשר פאריס סן ז’רמן ניסתה לפתות את כריסטיאנו רונאלדו לעבור אליה, וחשפו את השתלשלות האירועים. נציין כי בשונה מהברזילאי שלא רוצה כרגע לעזוב את מדריד, CR7 היה אז נחוש להיפרד מהבלאנקוס כשהוא בשיא כושרו.

בצהרי יום שבת, 1 בספטמבר 2012, יום לפני פתיחת העונה בליגה הספרדית, רונאלדו וסוכנו ז'ורז'ה מנדש ביקשו פגישת חירום במשרדו של פלורנטינו פרס איתו ועם חוסה אנחל סאנצ'ס כדי להעביר הצעה. השיחה בין השחקן לנשיא הייתה קצרה מאוד, וקשה.

“פלורנטינו, אני חייב להגיד לך משהו. לא נוח לי כאן ואני רוצה לעזוב", אמר רונאלדו. בתגובה, פרס ענה: “אם אתה רוצה לעזוב, תביא לי הצעה עם מספיק כסף כדי שאוכל להחתים את ליאו מסי". הפורטוגלי השיב: "אם זה עניין של כסף, אל תדאג, זו לא תהיה בעיה. מחר אבוא עם הצעה של 100 מיליון אירו", פרס ענה: "סעיף השחרור שלך הוא מיליארד אירו, לא 100 מיליון אירו”.

כריסטיאנו רונאלדו ופלורנטינו פרס (רויטרס)

מאחורי המהלך הזה של רונאלדו עמדה כאמור פאריס סן ז'רמן של נאסר אל חלאיפי, שעמד בראש המועדון הצרפתי בקושי שנה אחרי רכישתה של פ.ס.ז' על ידי אמיר קטאר באוקטובר 2011 והציע לרונאלדו חוזה עתק.

ב-1 בספטמבר שוק ההעברות בליגה הספרדית נסגר, כמו ברוב מדינות אירופה, למעט שתי מדינות יוצאות דופן: צרפת ורוסיה. רונאלדו, שרק שלושה ימים קודם לכן ספג מכה קשה כשראה את אנדרס אינייסטה מוכתר לשחקן הטוב ביותר באירופה בטקס הגאלה של אופ"א שנערכה במונאקו, כשמסי הגיע למקום השני, התלונן על כך שריאל מדריד לא נתנה לו יחס ותמיכה כפי שברצלונה מעניקה לפרעוש.

פלורנטינו פרס. רצה להביא את מסי במקום רונאלדו (רויטרס)

CR7 עזב את הפגישה זועם ומתוסכל. למחרת, אחרי הניצחון על גרנאדה בברנבאו, הפורטוגלי, שכבש צמד, התפוצץ: "אני עצוב על נושא מקצועי והמועדון יודע את זה, בגלל זה אני לא חוגג שערים, כי אני לא שמח. אנשים פה יודעים למה". הביטוי ההוא, שרונאלדו “עצוב” כבש את כל כותרות התקשורת העולמית.

הכותרות ב'מארקה' ב-2012 (צילום מסך)

שנה לאחר אותה פרשה מפורסמת, בספטמבר 2013, חידש כריסטיאנו את חוזהו בריאל מדריד, שהסתיים ב-2015, והאריך אותו עד 2018, עם העלאת שכר משמעותית מ-10 מיליון אירו נטו ל-17 מיליון אירו נטו. למרות שהיחסים הטובים בין הנשיא לשחקן ירדו כתוצאה מאותה שיחה והפכו למקצועיים לחלוטין, העצב של רונאלדו ירד במהלך שש העונות הבאות, בהן זכה, בין תארים ושיאים רבים אחרים, ארבע פעמים בליגת האלופות ובארבעה כדורי זהב.

כריסטיאנו רונאלדו בריאל מדריד (רויטרס)

אלה היו שנים של הצלחה מתמשכת עם קבוצה אגדית ששלטה באירופה בצורה אבסולוטית, עד שהקדנציה שלו הסתיימה בפתאומיות אחרי גמר ליגת האלופות ב-2018 מול ליברפול. באותו לילה כריסטיאנו שוב זעזע את התקשורת כשחשף על כר הדשא בקייב, ממש לאחר הגמר, כי הוא צפוי לעזוב את ריאל מדריד. וזה, באמצע החגיגה, כבר היה יותר מדי. לכן, כשכמה ימים לאחר מכן אותם ארבעה אנשים – רונאלדו, מנדש, פרס וסאנצ’ס נפגשו שוב, הפעם בהנהלה של הלבנים קיבלו את ההצעה של יובנטוס על סך 112 מיליון אירו.

משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.