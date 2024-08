הרכבים וציונים



פתיחת עונת 2024/25 בלה ליגה נמשכת גם הערב (שישי) עם שני משחקים, כשלאחר שהראשון כבר נגמר, בשעה זו לאס פלמאס מארחת את סביליה במסגרת המחזור הראשון. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

המארחת סיימה בשנה שעברה במקום ה-16 בלבד מתוך 20 קבוצות, כשרק במחזורים האחרונים היא הבטיחה את ההישארות שלה בליגה הראשונה בספרד, וכעת היא רוצה לבצע עונה טובה יותר. לאס פלמאס ביצעה שישה משחקי הכנה וניצחה רק פעם אחת בלבד.

בצד השני של המתרס, סביליה סיימה כזכור חוותה עונה לא טובה מבחינתה, כשלבסוף היא סיימה במקום ה-14 וכעת היא רוצה לחזור למקום הטבעי שלה – בין שבע הראשונות. כמו יריבתם, גם הבאסקים ביצעו שישה משחקי הכנה, כשהאחרון שבהם היה הפסד 4:1 לליברפול.

אם נסתכל על מפגשי העבר, אז יש פה עליונות מוחלטת של סביליה, כאשר בתשעת המשחקים האחרונים, היא ניצחה שמונה פעמים, ואילו הפסידה רק פעם אחת בלבד. בעונה שעברה, הבאסקים רשמו 0:1 בבית ו-0:2 בחוץ.