הרכבים וציונים



תומאס קונצ'ני מול חאבייר מנקיו (La Liga) תומאס קונצ'ני מול חאבייר מנקיו (La Liga)

פתיחת עונת 2024/25 יצאה לדרך אתמול, כאשר גם הערב (שישי) הליגה הספרדית ממשיכה עם שני משחקים נוספים, כשבראשון שבהם בשעה זו, כשסלטה ויגו מארחת את אלאבס במסגרת המחזור הראשון. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

המארחת סיימה בעונה הקודמת במקום ה-13 ומחפשת השנה להשיג מקום גבוה יותר. במשחקי קדם העונה שלה, סלטה ויו שיחקה לא פחות משבע פעמים, כאשר היא ניצחה ארבע פעמים.

בצד השני של המתרס, האורחת סיימה בעונה הקודמת במקום העשירי, כשגם היא שיחקה לא מעט בקדם העונה, עם שמונה משחקים. בדיוק כמו יריבתה, גם אלאבס השיגה ארבעה ניצחונות (כשאחד מהם היה בפנדלים).

משחקי העבר מלמדים אותנו על שוויון בין שתי הקבוצות, כשלמעשה הן שוות במאזן. ב-15 המפגשים האחרונים, כל מועדון השיג שישה ניצחונות משלו, כששלוש פעמים הם סיימו בתיקו. בעונה הקודמת זה נגמר בתיקו וב-0:3 גדול של אלאבס.