רק מחכים לפרוץ: הכוכבים הבאים של לה ליגה

לקראת פתיחת הליגה הספרדית, שתחל ביום חמישי ותשודר בערוץ ONE, זה הזמן להכיר את השחקנים שעשויים לפרוץ לתודעה במהלכה. הרשימה חלקית בלבד, כמובן, ובפועל מספר התגליות צפוי להיות גבוה משמעותית. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

מארק ברנאל – ברצלונה

"ברנאל היה פנטסטי לדעתי. הוא שולט בקצב, יודע מתי ללחוץ ומתי לרוץ", אמר פפ גווארדיולה אחרי משחק הידידות של מנצ'סטר סיטי נגד ברצלונה. הוא ממש לא היחיד שהתרשם מאוד מהקשר האחורי בן ה-17 אשר מוגדר כמעט פה אחד כמרוויח הגדול ביותר ממחנה טרום העונה של הבלאוגרנה. קשה מאוד להיכנס לנעליו של סרחיו בוסקטס, ואולי זה אף בלתי אפשרי, אבל בקטלוניה מאמינים כי ברנאל מסוגל לפחות לנסות.

הוא מתנשא ל-191 סנטימטרים, פיזי מאוד, אך משדר בעיקר אלגנטיות בטיפול העדין בכדור, מדייק במסירות ונמצא בדרך כלל במקום הנכון. אחרי עונה מוצלחת בקבוצת המילואים, יש הגורסים שהוא מוכן למעבר לסגל הראשון, ומשחקי ההכנה בהחלט הראו כי זה נכון. בעקבות ההצלחה של לאמין ימאל ופאו קוברסי, זה טבעי אף יותר, וברנאל מבוגר מכוכב יורו 2024 בחודש וחצי.

מארק ברנאל בפעולה (רויטרס)

ארתור ורמרן – אתלטיקו מדריד

הקשר הצעיר המבטיח ביותר של אתלטיקו לא כיכב ביורו 2024, ככל הנראה גם בשל שדייגו סימאונה ייבש אותו על הספסל בסיבוב השני בעונה שעברה. הבלגי הוחתם מאנטוורפן תמורת 22 מיליון אירו בינואר בתקווה להוכיח את עצמו במועדון פאר, וגילה כי ההתאקלמות עלולה להיות קשה ומורכבת. זה עדיין לא אומר דבר לגבי עתידו, כי באנטוורפן הוא גילה יותר מניצוצות של גאונות.

מדובר בשחקן שמנהל את המשחק מעמדה נסוגה יחסית, ובבלגיה השוו אותו לאנדראה פירלו ולאנדרס אינייסטה. הייתה לכוכב בן ה-19 תרומה עצומה לזכייה הסנסציונית באליפות ב-2023, ועבור המאמן דאז מארק ואן בומל הוא הפך לבאנקר בהרכב. זה מה שהבלגי הצעיר אמור לעשות גם במדריד, וסימאונה צפוי להעניק לו גיבוי רחב הרבה יותר בעונה הקרובה.

ארתור ורמרן (רויטרס)

אלברו ג'אלו – אתלטיק בילבאו

ג'אלו אינו באסקי – הוא נולד במדריד להורים שהגיעו לספרד מגינאה ביסאו. עם זאת, הוא בילה מספר שנים בצעירותו בחבל, למד באקדמיות באסקיות, וזה מספיק מבחינת אתלטיק בילבאו על מנת שיתאים להגדרה ויאפשר לו לשחק בקבוצה. המועדון השקיע סכום נכבד מאוד במונחים שלו כאשר רכש אותו מבראגה תמורת 15 מיליון אירו, ויש לכך סיבה טובה. ג'אלו, שנכנס לרוטציה בליגה הפורטוגלית אשתקד וכבש 8 שערים בקבוצה התקפית ותוססת, הוא שחקן התקפה זריז ורב גוני מאוד.

המשבצת האופטימלית שלו היא קיצוני שמאלי, וכך הוא הופך אוטומטית לגיבוי לניקו וויליאמס – במיוחד אם כוכב נבחרת ספרד יימכר, אך לא רק. בנוסף, הוא מסוגל לתפקד ביעילות דומה גם באגף הימני וכחלוץ שני, ולפיכך יעניק למאמן ארנסטו ואלוורדה עומק חיוני. כל פורטוגלי יעיד כי ג'אלו הוא שחקן כיפי לצפייה, ובילבאו עשויה להיות מרגשת יותר איתו על המגרש.

ג'וני קרדוסו – ריאל בטיס

רק אדוארדו קמאבינגה הציג אחוז הצלחה גבוה יותר במאבקים על כדור בעונה שעברה מאשר הקשר הלוחמני של בטיס. ברזילאי שמשחק בנבחרת ארצות הברית הוא תופעה חריגה, אבל זה מה שעושה קרדוסו – הקשר היחיד שלו למדינה אותה הוא מייצג נעוץ בכך שנולד בניו ג'רזי. הוריו חזרו לברזיל מיד לאחר מכן, והוא גדל באקדמיה המצוינת של אינטרנסיונל.

לו היה בוחר בסלסאו, היו מדברים עליו במונחים של קאסמירו החדש, כי אלה התכונות הבולטות שלו – עוצמה וניהול משחק נבון בקישור האחורי. בטיס החתימה אותו בינואר תמורת 6 מיליון אירו, וההחתמה עברה בשקט תקשורתי עד כה, על אף שקרדוסו בן ה-22 התאקלם במהירות וקיבע את מעמדו בהרכב. מילאן כבר הציעה 20 מיליון תמורתו, וגם טוטנהאם הביעה עניין. אם יישאר בצד הירוק-לבן של סביליה, הוא עשוי להיות אחד השחקנים הבולטים בעמדה שלו בספרד.

ג'וני קרדוסו במדי נבחרת ארה"ב (רויטרס)

לוקה סוצ'יץ' – ריאל סוסיאדד

המטרה הסופית של סוצ'יץ' היא להגיע לברצלונה אהובתו, ובינתיים הוא עשה צעד ענק לקראת הגשמת החלום כאשר עבר מזלצבורג לריאל סוסיאדד. העסקה מפנה עוד יותר את הבמה עבור אוסקר גלוך במדי השוורים האדומים, ובינתיים מקווה הקשר האלגנטי להוכיח את עצמו במועדון הבאסקי שיודע להשביח שחקנים צעירים.

בקרואטיה רואים בו יורש פוטנציאלי ללוקה מודריץ', ו"לוקה החדש" כבר נטל חלק מרכזי ביורו 2024, כולל מקום בהרכב במשחק הקריטי מול איטליה במחזור הנעילה בשלב הבתים. מודריץ' כבר איחל לו הצלחה בליגה הספרדית, שם יכירו בקרוב את רגלו השמאלית המשובחת שיודעת לחלק מסירות לכל הטווחים וגם לאיים על השער ממרחק. אם הכל ילך כשורה, ערכו של היהלום בן ה-21 יאמיר הרחק מעבר ל-10 מיליון יורו ששולמו תמורתו.

לוקה סוצ'יץ' משחרר בעיטה אדירה (רויטרס)

ווילי קמבוואלה – ויאריאל

מנצ'סטר יונייטד מעדיפה להחתים שמות גדולים בהגנה, ולכן ויתרה בקלות על בוגר האקדמיה שלה. ווילי קמבוואלה הצרפתי-קונגולזי הותיר רושם חיובי למדי בהופעות הספורות שקיבל במדי השדים האדומים בעונה שעברה, אולם השאיפה לבסס את מעמדו באולד טראפורד התבררה כלא מציאותית, והוא מתחיל בגיל 20 את ההרפתקה החדשה שלו. ויאריאל שילמה תמורתו 10 מיליון אירו, מעריכה מאוד את הפוטנציאל שלו ורואה בו שחקן הרכב. קמבוואלה, שמשלב עוצמה פיזית ונוכחות עצומה ברחבה עם טיפול טכני נאה בכדור, עשוי להפוך לתגלית מרשימה בצוללת הצהובה, ואז אולי גם אריק טן האח יצטער על העסקה בדיעבד.

לוסיאן אגומה – סביליה

והנה לכם עוד שחקן צרפתי צעיר שמגיע לספרד במחיר מבצע אחרי שלא מצא את מקומו במועדון גדול. אינטר ויתרה על אגומה תמורת 4 מיליון אירו בלבד, וסביליה מקבלת אותו בזרועות פתוחות אחרי שכבר נהנתה משירותיו בהשאלה בסיבוב השני בעונה שעברה.

הקשר בן ה-22 מצטיין בתיקולים, לא מפסיק לשרוף שטחים, יעיל מאוד בהפעלת לחץ, ובאנדסוליה מקווים כי ישדרג מאוד את רמתו בהדרכת המאמן החדש גרסיה פימנטה. אגומה כבר הוכיח את עצמו במדי ברסט בעונת 2021/22, ובצרפת רואים בו פוטנציאל לא מבוטל. לא במקרה הוא שולב בנבחרות הצעירות בכל הגילאים, אבל באינטר לא היה לו מקום בשלב זה. בדיעבד, גם היא עלולה להתחרט על כך שוויתרה עליו.

אלחו וליס – אספניול

האם אספניול תהיה הקבוצה הנכונה עבור החלוץ המרכזי החדש של ארגנטינה? וליס נולד לא הרחק מרוסאריו, קרע רשתות ברוסאריו סנטרל וגרם לטוטנהאם לשלם תמורתו לפני שנה 15 מיליון אירו. העונה שעברה נזרקה לפח מבחינת צבירת הנסיון על הדשא, כי לא נמצא לו מקום בסגל התרנגולים, וגם ההשאלה לסביליה היתה מתסכלת מאוד עם 6 הופעות קצרות כמחליף.

זה לא אומר כלום לגבי היכולות האמיתיות של וליס, שידוע במולדתו כחיית רחבה עם איסנטינקטים מעולים. אחרי שלבש משום מה את החולצה מספר 10 בסביליה, הוא קיבל את המספר 9 באספניול שגייסה אותו בהשאלה לקראת שובה לליגה הבכירה. הבעיה המרכזית במועדון השני של העיר ברצלונה הייתה ונשארה בחוד, וכעת יצפו מאלחו לפתור אותה. אם יקבל גיבוי מהמאמן מנולו גונסאלס, הוא מסוגל לעשות זאת.