'VRM'? אמבפה בעקבות הטריו הגדול בהיסטוריה

“מה נותר לאחל לאדם שיש לו הכל?” הוא משפט שפותח לא מעט ברכות יום הולדת. במקרה של ריאל מדריד, אלופת אירופה וספרד המכהנת, נשאלה בסיום העונה הנוכחית “מה כבר נותר לאחל לקבוצה שיש לה הכל?”, התשובה לכך, לפחות מבחינתו של הנשיא פלורנטינו פרס, הייתה ברורה; קיליאן אמבפה. זה קרה, הסאגה המעייפת הגיעה לסיומה והכוכב הצרפתי עזב את פאריס סן ז’רמן וחתם בשורות הבלאנקוס, בשידוך שסומן כשידוך משמיים הרבה לפני שהדברים נחתמו על הדף.

באופן טבעי, ההגעה של אמבפה לריאל מעלה את הציפיות הגבוהות גם כך מאלופת אירופה לשמיים, אך מעבר לזה, גם העלתה בקרב רבים סימן שאלה לגבי האופן בו ישולב מספר 9 החדש במערך של קרלו אנצ’וטי. מאז עזיבתו של קארים בנזמה, ריאל שיחקה ברוב שלבי העונה האחרונה ללא ‘חלוץ 9’ טבעי. את תפקיד המוציא לפועל תפס בחלק הראשון של העונה ג’וד בלינגהאם, כשבהמשך, ויניסיוס ג’ניור, עם עונה פנומנלית שלישית ברציפות, הפעם עם 24 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות, הפך לספק המספרים העיקרי בחלק הקדמי של ריאל.

כשבנזמה עזב, רבים היו מודאגים מהחור שנוצר בחוד של ריאל מדריד. אנצ’לוטי, בקלאס המאפיין אותו, לא התלונן לרגע והפך את מה שנראה היה כבעיה, לפתרון. לאורך רוב העונה ואחרי שנים שבהן ריאל שיחקה כמעט ורק במערך של 4-3-3 קלאסי, המאמן החזיר את ה-4-4-2 לאופנה, עם רודריגו ו-ויניסיוס כצמד חלוצים.

ויניסיוס ג'וניור ורודריגו חוגגים (רויטרס)

זה נכון שאף אחד מהם הוא לא באמת ‘9’, אך העוצמות הבלתי רגילות והמהירות האדירה של צמד הברזילאים בחלק הקדמי הפכה את התקפת ריאל לפרקים לכלי בלתי עציר וכשזה התחבר להם, שיתוף הפעולה ביניהם היה תאווה לעיניים ורמס כל הגנה אפשרית, כשהם מרבים להחליף ביניהם מקומות ומעמידים בפני הגנות היריב אתגר לא שגרתי בדמות שני חלוצים שבאים עם הפנים לשער ומאופיינים במהירותם החריגה. רודריגו סיים את העונה הזאת עם 17 שערים, הטובה ביותר שלו במדי ריאל, וכעת, “חבר חדש” נוסף לחבורה, וגם הוא, עם תכונות די דומות.

מעניין יהיה לראות כיצד הגעתו של אמבפה תשפיע על רודריגו, אך עוד יותר מסקרן יהיה לדעת איזה ויניסיוס נראה לצד הצרפתי. מבט על מפות החום של שניהם מהעונה האחרונה בליגה, מוכיח תמונה שהייתה די ברורה; ויניסיוס ואמבפה הם שני שחקנים שבמהותם הם שחקני כנף עם רגל ימין שנוטים ללכת שמאלה. המיקום הממוצע שלהם מצייר תמונה כמעט זהה ומעמיד בפני אנצ’לוטי אתגר לא קטן, כיצד לא “לדרוך” אחד על השני.

המיקום הממוצע של ויניסיוס (צילום מסך מאתר סופה-סקור)

המיקום הממוצע של אמבפה (צילום מסך מסופה-סקור)

לא במקרה קיבל אמבפה את החולצה עם הספרה ‘9’ על הגב. בתכונות שלו, הוא מזכיר מאוד אגדת עבר ששיחק עם המספר המחייב על הגב בריאל מדריד. “באופי המשחק שלו הוא יותר דומה לרונאלדו הברזילאי” מסביר פרשן ONE, אורן קדוש, “בדריבל, ביציאה מהמקום, במהירות, בכוח, בטכניקה, בסיומת, הוא מאוד דומה לו באחד על אחד, אין סיבה שאמבפה לא יעשה את אותם הדברים בתפקיד הזה”.

קדוש המשיך והתייחס לשילוב של אמבפה עם ויניסיוס ורודריגו בהתקפה המסתמנת של ריאל: “יהיו הרבה חילופי מקום בינו לבין ויניסיוס, לדעתי האידאל זה ויניסיוס בקו שמאל, רודריגו בקו ימין ואמבפה בשפיץ, בלינגהאם יירד מדרגה אחורה”.

ריאל מדריד של קרלו אנצ’לוטי היא קבוצה שגם יודעת להתאים את סגנון המשחק שלה ליריבה. במשחקי הליגה, באופן טבעי, היא לרוב תשלוט ותחזיק בכדור, אך ראינו בשנים האחרונות שהיא גם יודעת לחכות מאחור ולצאת קדימה בהתקפות מתפרצות קטלניות, ממד שמקבל עכשיו חיזוק משמעותי עם הגעתו של אמבפה.

“זה יכול לעזור לאנצ’לוטי” אומר קדוש על סגנון המשחק עם הגעת אמבפה, “מי שזוכר את פאריס סן ז’רמן בתקופת כריסטוף גאלטייה, זוכר שהוא שיחק עם אמבפה, מסי וניימאר, דווקא בשיטה של מעברים. אפילו נגד מכבי חיפה, ראינו אותו מחכה, מרוויח ויוצא כשהוא מנצל את היכולת האישית. זה אפשרי ביותר לעשות את זה בריאל מדריד, כי יש לה עכשיו מהירות, טכניקה ויכולת אישית ברמה הגבוהה ביותר. הם יכולים לייצר הנעת כדור ושליטה, אבל זה מתחיל מהחבר’ה מאחורה. יהיו משחקים שאנצ’לוטי ירצה לשלוט בכדור ויהיו משחקים שהוא ירצה את זה פחות”.

קיליאן אמבפה (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

מנגד, שחקן העבר והפרשן בהווה גילי ורמוט, משוכנע מנקודת מבטו כשחקן שיש גם כאלה שלא כל כך מרוצים מהגעתו של אמבפה. “בוא נגיד שאם היית שואל את ויניסיוס הוא היה מעדיף שאמבפה לא היה מגיע, ורודריגו בוודאי היה מעדיף שהוא לא יגיע” אומר ורמוט. “אבל צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה, אם מישהו מההתקפה יכול להיפגע מזה, נדמה שמעמדו של רודריגו הרבה פחות חזק, אבל אם תשאל את שניהם, הם היו מעדיפים להמשיך בסגל של העונה שעברה”.

ההגעה של אמבפה לריאל יוצרת עבורה אפשרויות כמעט בלתי נגמרות בהתקפה. הצרפתי הוא מסוג החלוצים שיודעים לרדת מעט לאחור, להתחיל את ההתקפות וגם לסיים אותן. ככל שחולפות השנים, הוא הפך ליותר ‘חלוץ 9’, עם תנועה שחותכת קווי הגנה בקטלניות רבה ויכולת לסיים התקפות בחדות בנגיעה אחת או שתיים, אבל אין זה אומר שיתר האיכויות שלו לא באות לידי ביטוי, ובעיקר בליגה, ריאל תהיה חייבת אותן.

לא מעט פעמים בעונה שעברה ריאל נתקלה בקושי לייצר מצבים מול הגנות מצופפות. כן, גם לקבוצה שבה משחקים כוכבי על כמו רודריגו המהיר, ויניסיוס בעל הדריבל המחונן ובלינגהאם שידע לעשות את הכניסות מקו שני שפעמים רבות הותירה את הגנות היריבות חסרות פתרונות, התקשתה לעתים לפרוץ הגנות שעמדו עם בלוק נמוך מאחור. זה נבע בין היתר מהשמירה המסיבית על ויניסיוס, כשלא פעם ראינו שמירה כפולה ואף משולשת על הברזילאי, כזו שגם ידעה לעתים להוציא אותו מפוקוס ולהתעסק בדברים שלא בהכרח קשורים לכדורגל.

בהיבט הזה, נוכחתו של אמבפה על המגרש אמורה להוריד מעט מהלחץ הגדול על כתפיו של ויניסיוס. בלינגהאם, שפתח את העונה שעברה בקצב כיבושים מסחרר, נרגע מעט ככל שנמשכה העונה, מה שהותיר את רוב מלאכת הכיבוש באחריותו של שחקן הכנף. היכולת האישית של שחקני ריאל, בעיקר בחלק הקדמי, ידעה להוציא אותה מלא מעט “בורות” לאורך הדרך, ונדמה שעם אמבפה, כמעט בלתי אפשרי יהיה להיערך הגנתית מבינה טקטית לריאל מודל 2024/25.

קיליאן אמבפה (רויטרס)

זה בעיקר כי כל שחקן בהתקפת ריאל הנוכחית הוא שחקן שיודע לעשות כמעט הכל. ויניסיוס הפך עם השנים לשחקן תכליתי שיודע לבצע גם את הכניסות לרחבה ולסיים התקפות בנגיעה, וכך כמובן גם אמבפה, שמעבר לאיכויות שלו כחלוץ, עדיין מחזיק באיכויות של שחקן כנף אמיתי, עם דריבל יוצא דופן על שטח קטן וסכנה מתמדת על השער, שילוב קטלני שאמור לסייע לריאל רבות בכל הקשור לפריצת הגנות מסתגרות. הוא עשה את זה לא מעט בתקופתו בפאריס, אך כעת גם הוא יודע שהוא ניצב בפני אתגר שונה לגמרי, שכן רוב ההגנות בליגה הספרדית חזקות הרבה יותר ממה שהכיר עד כה במולדתו.

אמבפה יודע מה זה לשחק לצד כוכבי ענק מצידו. בכל זאת, בפ.ס.ז’ הוא שיחק לצידם של ליאו מסי וניימאר, אבל גם איתם נדמה שמשהו היה חסר, שכן הארגנטינאי והברזילאי, בשונה ממנו, הם שחקנים שחייבים לקבל את הכדור לרגל ולא עושים תנועה לשטח. בריאל הנוכחית, הסיפור יהיה שונה לגמרי. אם אנצ’לוטי אכן ישחק ב-4-3-3 עם רודריגו ו-ויניסיוס בכנפיים ואמבפה בשפיץ, האחרון צפוי ליהנות לא מעט מתשומת הלב הרבה שהגנות היריבות יקדישו לתנועות ללא הכדור של צמד הברזילאים, דבר שלא היה לו, אפשר לומר, בכל תקופתו. הוא מגיע לקבוצה שבה לא הכל יקום וייפול עליו, עם שחקנים שמסוגלים להביא לכר הדשא איכויות דומות לאלו שלו.

הכדורגל הספרדי ידע כבר לא מעט שלישיות התקפה גדולות. ה-MSN – מסי, סוארס וניימאר, ה-BBC – בייל, בנזמה וכריסטיאנו רונאלדו, וכעת, נדמה ששיתוף הפעולה בטריו של רודריגו – ויניסיוס – אמבפה, הולך להיות מהמסקרנים ביותר. בעוד שבכדורגל המודרני האלמנטים הפיזיים הופכים למשמעותיים ביותר, מדובר אולי באחת משלישיות ההתקפה המהירות בהיסטוריה של הכדורגל, אך זה לא נגמר שם, כשהיא גם טומנת בחובה איכויות אישיות יוצאות דופן עם הכדור, ובלי הכדור, מה שלא בהכרח ראינו משלישיות התקפה אחרות גדולות לאורך ההיסטוריה, גם מאלו של ברצלונה וריאל הגדולות של העשור הקודם.אז האם בעוד עשור מהיום נדבר על טריו ה-’VRM’? את הכיוון לתשובה לשאלה הזאת נקבל במהלך העונה. דבר אחד בטוח – אנחנו כבר לא יכולים לחכות, ההגנות בספרד ובמיוחד זו של מיורקה מחר (ראשון, 22:30)? קצת פחות.