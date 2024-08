"חוויה חוץ גופית, זה היה החלום שלי בתור ילד"

Progression of the men's pole vault world record over the past 20 years

6.25m - Mondo Duplantis - 8/5/2024

6.24m - Mondo Duplantis - 4/20/2024

6.23m - Mondo Duplantis - 9/17/2023

6.22m - Mondo Duplantis - 2/25/2023

6.21m - Mondo Duplantis - 7/24/2022

