יספיק למאבק אליפות? המשימות של לאמין ימאל

מי שקיבל את תשומת הלב המרכזית בקיץ הנוכחי הוא קיליאן אמבפה, בנוגע למעברו הנוצץ לריאל מדריד ומה הוא יכול להביא. למרות זאת, יכול להיות שכבר בגיל 17, מי שצפוי להיות האיש המרכזי והמעניין ביותר בליגה הספרדית העונה הוא דווקא לאמין ימאל, שיפגוש עם ברצלונה את ולנסיה הערב (שבת) ב-22:30 למשחק הראשון של הקבוצה בלה ליגה העונה.

ברצלונה מגיעה כאנדרדוג ל-2024/25 ובגלל זה המשמעות שלו והעניין סביבו יהיו גדולים אפילו יותר, כשהספרדי צפוי להיות זה שיגדיר לאן תלך העונה והאם הקטלונים יאבקו על האליפות. איך בעצם לאמין ימאל יכול לצמצם את הפערים בין ריאל לבארסה? בשביל להבין את זה חשוב לזכור באיזה פורמט אנחנו מתעסקים.

לאמין ימאל, כבר בגיל 17 יגדיר את העונה של ברצלונה (רויטרס)

בליגה, לא הקבוצה הטובה ביותר היא זו שבהכרח תזכה, אלא היציבה ביותר, וברצלונה יכולה לשאוב מכך השראה. בגלל הרכש הדל היא תצטרך התעלות של שחקניה הנוכחיים, ואם הכישרון האדיר ידע להביא את האיכויות הבולטות שלו לרגעים החשובים תהיה לכך השפעה אדירה במרוץ לתואר.

על התופעה ששמה לאמין ימאל אין צורך להרחיב, הקיצוני השתלב כבר בגיל 16 כשחקן בולט אצל הקטלונים והצדיק את האמון שקיבל מצ’אבי, כשהקיץ המשיך לככב במדי נבחרת ספרד בדרך לזכייה ביורו. את הפוטנציאל העתידי שלו אפשר רק לדמיין, אך ברגע זה ברצלונה צריכה אותו מרוכז בעונה הקרובה.

אם בעונה שעברה הוא לא תמיד קיבל את המקום בהרכב, העונה הוא יהיה נעול ב-11 של האנזי פליק. הקיצוני הימני יקבל את ההזדמנות וכעת הגיע הזמן לדבר על המטרות שלו, שאם יעמוד בהן יוכל להביא את ברצלונה למאבק האליפות כבר העונה – מיכולת ייצור המצבים והמשמעות של הדבר עבור רוברט לבנדובסקי, ההשפעה בקלאסיקו מול ריאל מדריד ועמידה בלחץ ובציפיות שיהיו.

לאמין ימאל, יביא את ברצלונה למאבק האליפות העונה? (רויטרס)

ייצור מצבים – האיכות החריגה ביותר

ללאמין ימאל יש מספר תכונות בולטות, אך ללא ספק הבולטת שבהן היא היכולת שלו לייצר מצבי הבקעה. אם זה בכדרור לאיזור הרחבה ודחיפה של ההתקפה קדימה או בכדורי עומק והרמות חכמות, הנושא הזה רק הלך והשתפר ככל שעונת 2023/24 התקדמה.

לאחר עונת ההתאקלמות הוא יכול למצב את עצמו כבר בעונה הקרובה כאחד הטובים בעולם בתחום. ביורו היה אפשר לראות כמה הוא מוכן, שם היה מייצר המצבים הטוב בטורניר ולראייה תואר מלך הבישולים עם ארבעה כאלה.

לאמין ימאל ותואר השחקן הצעיר של היורו לאחר שסיים כמלך הבישולים (רויטרס)

לברצלונה שחקנים רבים שיודעים לאיים מתוך הרחבה ולאמין ימאל יצטרך לעזור להם. דני אולמו הצטרף ובספרד ראינו כמה שיתוף הפעולה ביניהם היה מסוכן ואיפשר לאחרון להגיע למצבים מול השער ואף לכבוש, וההשתלבות ולכישרון בן ה-17 יהיה חלק חשוב מאוד בכניסה של אולמו לעניינים.

בנוסף, רוברט לבנדובסקי אחרי עונה מאכזבת בסטנדרטים שלו, אך גם בגיל 35 הוא עדיין בטופ ובטוח בעצמו. “שנה שעברה לא הייתה טובה עבורי, אבל אני משוכנע שאבקיע יותר העונה”, אמר הפולני לפני מספר שבועות, והיכולת שלו לעמוד ביעד תדרוש שיתוף פעולה מושלם עם לאמין ימאל. פליק צפוי לבנות עליו כיוצר המצבים העיקרי, והיכולת שלו לעמוד בציפיות הגבוהות (ובצדק) תהיה מהותית עבור העונה של הקטלונים.

רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל, שיתוף הפעולה ביניהם יהיה מהותי ליעדים של לבנדובסקי (רויטרס)

היכולת בקלאסיקו – לתת למספרים לדבר

מצד אחד חשוב לומר שאסור לשפוט שחקני כדורגל רק על פי השערים והבישולים. המספרים פעמים רבות יכולים לא לספר את הסיפור המלא, ולמרות זאת כבר ראינו בעבר כי השחקנים הגדולים ביותר כן ידעו להביא את המספרים לרגעים הגדולים ביותר.

החריג היחיד לטענה לפיה הקבוצה היציבה ולא החזקה תזכה באליפות הוא המשחקים ראש בראש בין המוליכות. אם ברצלונה תרצה ללכת עד הסוף היא לא תוכל לאפשר לעצמה שחזור של העונה שעברה שבה הפסידה בשני המשחקים בליגה הספרדית לריאל מדריד.

פה יהיה הרגע של לאמין ימאל להמשיך ולהוכיח שהוא יכול להיות אחד מהטובים בעולם. ליאו מסי הפציץ במשחקי קלאסיקו כבר מהרגע הראשון והיה מעורב ב-14 שערים ב-11 הראשונים שלו, לכישרון הספרדי עדיין אין מעורבות בשער נגד ריאל מדריד.

לאמין ימאל, יכול להיות אחד מהטובים בעולם? (רויטרס)

אז מסי הוא לא צריך להיות, אבל כדי להתחיל למצב את עצמו כשחקן טופ אמיתי, הוא יצטרך להופיע ברגעים הגדולים. כמו שידע לכבוש שער אדיר שהוציא את ספרד מפיגור מול צרפת בחצי גמר היורו, וכמו שידע לבשל את שער היתרון הקריטי בגמר מול אנגליה, היכולת להביא את המספרים לקלאסיקו תהיה מהותית גם עבורו אישית, וגם עבור היכולת של ברצלונה להיות כוח משמעותי במאבק האליפות.

עמידה בלחצים – לדעת לשלוט בסיטואציה סביבו

פפ גווארדיולה אמר עליו אחרי היורו שהוא “יוצא מן הכלל, אבל יצטרך לדעת להישאר רגוע”, חברו לקבוצה טר שטגן הוסיף שהוא “מקווה שלאמין ימאל ישמור את הרגליים שלו על הקרקע וימשיך לעבוד עבור הקבוצה”.

מארק-אנדרה טר שטגן, מקווה שלאמין ימאל ידע לשמור את הרגליים על הקרקע (רויטרס)

הפריצה של לאמין ימאל הייתה מטאורית, ותשומת הלב כעת – בעיקר אחרי היורו הנהדר – היא עצומה. הציפיות בברצלונה הן תמיד גבוהות מאוד, ובתור ילד בן 17 כבר עכשיו שמו לו הרים על הכתפיים, ואחד הדברים החשובים העונה יהיה להתמודד עם הלחץ ולמצוא את הסיטואציה שבה ירגיש בנוח.

בתור כהה עור ובן למהגרים ממרוקו, הלחץ עליו לא יהיה רק מקצועי. בתחילת החודש פורסמה כתבה ב’גרדיאן’ עם הכותרת “האם לאמין ימאל יכול לשנות את היחס למהגרים בספרד?’, וכתבה זו היא לא הראשונה ולא תהיה האחרונה מאחר ועם הפרסום מגיעות ציפיות שונות מאנשים עם אג’נדות שונות.

לאמין ימאל, הלחץ עליו לא יהיה רק מקצועי (רויטרס)

המשימה שלו לא צריכה בהכרח להיות להפוך למהפכן שישנה סדרי עולם בחברה הספרדית, אך גם לא צריכה בהכרח להיות התעלמות והתמקדות בכדורגל. לאמין ימאל יצטרך בתוך כל מערבולת הלחצים שתופעל עליו להבין מה חשוב לו ומה הוא מעוניין לעשות. אם ידע להשקיט את רעשי הרקע וללכת בדרך הנכונה עבורו, תהיה אשר תהיה, גם היכולת שלו על המגרש תושפע מזה לטובה.

ברצלונה צריכה שלאמין ימאל יצליח להדגיש את האיכויות החריגות שלו, יופיע למשחקי הקלאסיקו וידע לנהל את המציאות הלא פשוטה של שחקן מוביל בבארסה. אם יעשה את כל אלה – עבורו ועבור הקבוצה רק השמיים הם הגבול.