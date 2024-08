החיים בלי טוני: כיצד ייראה הקישור של ריאל?

"אי אפשר להחליף את טוני קרוס. אף אחד לא מסוגל לעשות את מה שהוא עושה" אמר דני קרבחאל בשלהי העונה שעברה, לקראת הפרידה מהקשר הפורש. הגרמני עצמו לא בדיוק נשמע מודאג לעתיד ריאל מדריד בלעדיו. "המועדון הזה תמיד ידע לבנות סגל מנצח. כריסטיאנו רונאלדו עזב, סרחיו ראמוס עזב וריאל המשיכה לזכות בתארים. כך זה יהיה גם בלי קרוס", הוא קבע.

אבל איך ייראה מרכז המגרש הלבן ללא האיש שהגדיר אותו ביחד עם לוקה מודריץ', במשך עשור שלם? קרוס הגיע לסנטיאגו ברנבאו בקיץ 2014, השתלט מיידית על המשבצת הייחודית שלו, ונדמה כי אי אפשר לדמיין את הקבוצה ללא המסירות המדודות שלו לכל הטווחים. המאמן קרלו אנצ'לוטי עשה את המקסימום על מנת לשכנע אותו להמשיך בקריירה, אך קרוס אוהב לעשות הכל בדרכו שלו.

הוא תלה את הנעליים בגיל 34, כאשר כולם משוכנעים שהוא עדיין אחד הטובים בעולם בתפקידו, בתום עונה קרובה לשלמות שבה הוכתר לאלוף ספרד והניף את גביע האלופות. אקורד הסיום בנבחרת אמנם לא הלך לפי התוכניות האופטימיות, וקרוס היה אחד האחראים הבולטים להפסד לספרד ברבע גמר יורו 2024, אך מבחינת המועדון זה לא משנה דבר וסמלי למדי כי משחקו האחרון בקריירה היה מול חברו הטוב קרבחאל – זה שסבור כי ריאל תשנה את פניה בלעדיו.

לשם התחלה, חשוב לציין כי ריאל לא החתימה קשר חדש לסגל, וגם לא מתכוונת לעשות זאת. הנשיא פלורנטינו פרס בטוח כי הסגל הנוכחי עמוק מספיק על מנת להתמודד בכל החזיתות, ואנצ'לוטי צריך למצוא את האיזון הנכון ללא הכוכב הגרמני. קו המחשבה הזה הגיוני, במיוחד אם נזכרים כי קרוס פתח ב-24 משחקי ליגה בלבד בעונה שעברה, והשלים 90 דקות רק שלוש פעמים בליגת האלופות. למעשה, באופן פרדוקסלי למדי, ריאל השיגה את השערים הקריטיים בתסריטי הדרמה המשובחים שלה בליגת האלופות דווקא כאשר אנצ'לוטי בחר לוותר על האדריכל הגרמני שלו.

טוני קרוס, ריאל השיגה את השערים החשובים דווקא בלעדיו (רדאד ג'בארה)

במשחק הראשון ברבע הגמר מול מנצ'סטר סיטי, הוחלף קרוס בלוקה מודריץ' מדי אחרי שיושקו גברדיול העלה את האורחת ליתרון 2:3, וריאל השוותה ל-3:3. במשחק הראשון בחצי הגמר מול באיירן מינכן נכנס ברהים דיאס במקומו של קרוס כאשר אלופת גרמניה הובילה 1:2, וזה נגמר 2:2. בגומלין בסנטיאגו ברנבאו נשלח מודריץ' למערכה במקום קרוס מיד אחרי השער הסנסציוני של אלפונסו דייויס שקבע 0:1, וכולם יודעים איך זה נגמר – המהפך המופלא מצמד של חוסלו קבע 1:2 בדקות האחרונות. זה לא אומר שקרוס הפריע, כמובן, אולם איך שלא תסתכלו על זה, ריאל יודעת להשיג תוצאות גם בלעדיו.

כידוע, מודריץ' ממשיך לעונה נוספת אחרי שהאריך את חוזהו, גם אם מספר הדקות שיקבל צפוי להיות מצומצם עוד יותר. העובדה כי הקרואטי סופסל במשחקים כה רבים אשתקד גרמה לכך ששיתוף הפעולה שלו עם קרוס היה הרבה פחות רלוונטי, וכפי שראינו זה עתה, הוא דווקא החליף את הגרמני בדקות ההכרעה במשחקים החשובים. לפיכך, מודריץ' מילא במידה מסוימת את התפקיד של קרוס כבר בעונה שעברה, וזה יקרה לעתים גם בעונה החדשה, גם אם סגנונו שונה. עם זאת, הוא בוודאי לא יהיה הגורם הדומיננטי, וכאשר בוחנים את האופציות של אנצ'לוטי המסקנה המתבקשת היא כי השחקן שייכנס להרכב במקומו של הגרמני יהיה קיליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה, האיש שייכנס במקום קרוס (רויטרס)

כי הרי בעונה שעברה נהגה ריאל לשחק בעיקר במערך 2-4-4 בעקבות עזיבתו של קארים בנזמה – עוד כוכב על אשר חסרונו לא הפריע למועדון המלכותי לדהור קדימה להישגים נהדרים. בשיטה החדשה, שהגה הבוס האיטלקי כאשר התמודד עם היעדרו של חלוץ רחבה קלאסי (למעט חוסלו) בסגל, מוקמו ויניסיוס ורודריגו בעמדות היברידיות קצת משונות – הם היו חלוצים מרכזיים וקיצוניים בו זמנית. לפעמים, כמו במשחק המפורסם מול מנצ'סטר סיטי במדריד, הם אפילו שיתפו פעולה ביחד משמאל, וזה עבד מעולה מבחינה התקפית. ג'וד בלינגהאם היה הקשר הקדמי ביותר, עד כדי כך שהוגדר כסוג של תשע מדומה במשחקים מסוימים, אבל באופן כללי היו לריאל ארבעה קשרים מרכזיים על הדשא, והדבר העניק לקרוס חופש פעולה מקסימלי.

בעקבות הגעתו של אמבפה, המצב משתנה ב-180 מעלות, מה גם שאנדריק הגיע אף הוא, והברזילאי הצעיר יהיה ראוי לדקות משחק. הצרפתי לא מת על משבצת החלוץ המרכזי, אך סביר שלא תהיה לו ברירה אלא לאייש אותה לנוכח מעמדו של ויניסיוס. רודריגו יוחזר, לפיכך, ימינה, כאשר יהיה על הדשא – וכך נקבל בחזרה את המערך המוכר והיעיל 3-3-4. בשיטה זו, יש רק שלושה קשרים מרכזיים, כלומר אמבפה נכנס להרכב במקומו של קרוס, והקשרים שנותרו יתחלקו ביניהם במשימותיו, גם אם איש מהם לא מסוגל לעשות את העבודה בדיוק כמו הגרמני.

אנצ'לוטי טען כי בלינגהאם חייב לשחק קרוב לשער, אולם בעקבות בואו של אמבפה הוא יוסט לעמדה מעט אחורית יותר ומשם יוכל גם לעסוק בניווט ההתקפות. ההרפתקה הלא מוצלחת ביורו 2024 הדגישה כי לכוכב שהפציץ עם 23 שערים בכל המסגרות בעונת הבכורה בספרד לא בהכרח קל לבוא לידי ביטוי בחוד כאשר הוא משחק עם חלוץ טבעי בהרכב. ייתכן כי בלינגהאם יהיה יעיל יותר כקשר רחבה לרחבה, ובתפקיד חופשי יחסית הוא בהחלט מסוגל גם לבצע מסירות עומק ולהעביר את כיוון המהלכים לאגף לאגף.

ג'וד בלינגהאם, יוסט לעמדה חדשה (רויטרס)

שחקן נוסף שינדוד מרחבה לרחבה במערך 3-3-4 הוא פדריקו ואלוורדה. המנוע האורוגוואי ירש את החולצה מספר 8 מקרוס לבקשתו המפורשת של הגרמני, והוא ימשיך להיות הסמל האולטימטיבי של מחויבות, נאמנות ותשוקה טהורה. סגנונו שונה מאוד, כמובן, והשילוב של ואלוורדה עם בלינגהאם דינמי ומהיר יותר בהשוואה לקרוס ומודריץ'. באופן כללי, סביר כי ריאל תשאף למעברים מהירים יותר מהגנה להתקפה בהשוואה לעידן קרוס, וזה טבעי לגמרי – כי קרוס נטה לשלוט בקצב, כלומר להאט אותו לעתים קרובות לפי הבנתו. בלעדיו, לא יהיה שחקן שמסוגל לבצע התאמות מסוג זה. ואלוורדה הוא שחקן רב גוני מאוד, ועשה עבודה נהדרת באגף הימני בקישור ובהתקפה כאשר נדרש לכך, אבל תפקיד מרכזי הולם אותו יותר, והשינוי יטיב איתו.

השחקן האחורי ביותר בהרכב האופטימלי של ריאל במערך 3-3-4 עשוי להיות אורליאן טשואמני. הצרפתי מוגדר כסוג של יורש לקאסמירו, אבל אחוז הדיוק שלו במסירות גבוה, וכאשר קרוס לא בסביבה הוא מסוגל ליטול על עצמו באופן חלקי את מלאכת ניהול המשחק מאחור. כמו קרוס, הוא אוהב לרדת לאחור, לקו שני הבלמים, ולראות את כל המגרש פרוס לפניו. הוא כבר עשה זאת לא פעם כאשר קרוס לא היה על המגרש, ואחריות גדולה יותר שיקבל כעת תסייע לו להתפתח ולהשתדרג אפילו יותר.

טשואמני, האחריות תעזור לו להתפתח (רויטרס)

מעבר לכך, אדוארדו קמאבינגה מוכן כדי להיכנס לכל העמדות בקישור, וגם למשבצת המגן השמאלי אם יהיה צורך בכך. הצרפתי רב גוני, ויש לו איכויות שמאפשרות לו להיות יעיל מאוד הגנתית והתקפית ללא קשר לעמדה שבה הוא מוצב. במובנים לא מעטים, הוא ההפך מקרוס. הגרמני אמנם נפרד מכדורגל במשחק שבו פצע את פדרי והיה אמור לקבל בסופו של דבר כרטיס אדום, אך הוא לא היה ידוע כחובב תיקולים באופן כללי. קמאבינגה נהנה מאוד להפגין פיזיות, וגם מפריצות סוחפות קדימה מעמדה נסוגה – דבר שקרוס כמעט ולא ביצע. חלקו ברוטציה יעלה עוד יותר בגרסה החדשה של ריאל, וגם קמאבינגה יעזור ללבנים להציג כדורגל "אנכי" יותר.

בשורה התחתונה, קרוס צודק. ריאל התרגלה במהירות לחיים ללא רונאלדו, ראמוס ובנזמה, והיא תסתגל גם לעידן שאחרי המאסטרו הגרמני. היא אפילו עשויה להיות ראוותנית יותר בלעדיו, אבל רבות יהיה תלוי בהתאקלמותו המקצועית והחברתית של אמבפה, וזו כבר סוגיה אחרת לגמרי.