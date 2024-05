קין שר 'We are the champions' עם השחקנים

מכבי תל אביב אלופת המדינה בפעם ה-25 ואמש (שבת) היא סגרה זאת באופן רשמי עם 0:3 על הפועל באר שבע. לאחר המשחק השחקנים חגגו במשך כשעה על הדשא עם האוהדים ולאחר מכן הקהל עבר לחגוג עם השחקנים מחוץ לאצטדיון.

אלפי אוהדים עמדו בחניה שמחוץ לשער ה-VIP בבלומפילד, כאשר השחקנים יצאו אליהם אחד אחרי השני כדי לשיר את שירי השחקנים ושירי הקבוצה ולחגוג את האליפות כמו שצריך. במקביל, באולם ה-VIP שבתא הכבוד בבלומפילד, התנהל אירוע מיוחד שבו לקחו חלק השחקנים, אנשי הצוות המקצועי, ההנהלה וגם מספר אוהדים שמנויים לתאי הצפייה של המועדון.

השחקנים לא הפסיקו לשיר את שירי השחקנים ואף שרו במשך דקות ארוכות לרובי קין, אך את ההצגה גנב המאמן האירי בעצמו כאשר כיכב עם ביצוע לשיר המפורסם של להקת Queen, המנון האליפויות של כל קבוצות הספורט בעולם, We are the champions. קין המשיך וכיכב על המקרופון בשירים נוספים וגם השחקנים עצמם כמו אבישי כהן הפגינו את היכולות שלהם בלילה ארוך של חגיגות שנמשך עד לשעות הקטנות.

מכבי ת"א חגגה עד אור הבוקר pic.twitter.com/SpgY8lgQq7 — ONE (@ONE_CO_IL) May 19, 2024