הופעה היסטורית: שיר כהן ניצחה בבכורה ב-ONE

שיר כהן עשתה הלילה (בין שישי לשבת) היסטוריה כשערכה את הופעת הבכורה שלה בארגון ONE CHAMPIONSHIP, ארגון הלחימה השני בגודלו בעולם. לא רק שהיא ערכה בכורה, אלא היא רשמה ניצחון מטורף על תאודורה קירילובה. הקרב שודר בערוץ ONE2 למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

נלך אחורה. שיר ניצחה את טורניר ROAD TO ONE ובכך השיגה חוזה בטורניר ONE CHAMPIONSHIP. בלילה האחרון היא ערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר מיוחד שארגן הארגון בשם ONE FIGHT NIGHT 20, אירוע מיוחד שהורכב מקרבות נשים בלבד לרגל יום האישה הבינלאומי.

הישראלית עלתה כאנדרדוגית ענקית מול היריבה מבולגריה, שהייתה עד למפגש הזה בלתי מנוצחת בקריירה שלה (!) ושיש לה ניסיון של גובה ועשר שנים בגיל על שיר. למרות הכל, שיר גברה עליה ורשמה בכורה חלומית בארגון היוקרתי. אגב, שיר לא רק ניצחה את הקרב, אלא פירקה לגמרי את היריבה שלה.

שיר כהן (FAIRTEX FIGHT)

הקרב נערך באצטדיון לומפיני שבבנגקוק, בירת תאילנד. האירוע מיוחד עוד יותר כי עד לפני מספר שנים ספורות נאסר קרבות נשים באצטדיון וכאמור, האירוע היה לרגל יום האישה הבינלאומי.