שלט מול אנפילד: You'll Never Work Alone

חברת ‘פייבר’ הישראלית חשפה שילוט פרסומת חדש מול אצטדיון אנפילד, המגרש הביתי של ליברפול עם עיבוד להמנון האייקוני של המועדון.

כידוע, ליברפול מזוהה עם שירת "You'll Never Walk Alone" וכחלק ממשחק מילים, על שלט החוצות נכתב "You'll Never Work Alone".

השילוט פונה אל עסקים קטנים ובינוניים ומשקף את המחויבות של ‘פייבר’ לספק מאגר עצום של כישרונות ותמיכה.

הקמפיין פורסם בבריטניה במהלך חודש פברואר ונוצר על ידי ‘פייבר’ ומשרד הפרסום הפנימי של החברה.

השלט של 'פייבר' מול אנפילד (באדיבות 'פייבר')

אמש ליברפול זכתה בגביע הליגה עם ניצחון 0:1 על צ’לסי באצטדיון וומבלי משער של וירג’יל ואן דייק. זה עשוי להיות התואר האחרון במועדון של יורגן קלופ, שיעזוב בקיץ, אם כי במרסיסייד מקווים לזכייה בתואר משמעותי יותר בהמשך העונה.