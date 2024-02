60 נקודות לקרי שהפסיד, יאניס גבר על דונצ'יץ'

FINAL: Kings take down the Bulls, 123-115.

De'Aaron Fox: 41 PTS, 5 STL, 4 AST, 4 REB

Malik Monk: 22 PTS, 7 AST, 5 REB

Domantas Sabonis: 13 PTS, 14 REB, 10 AST

Kings Win