כך יחזקאל יוכל לחתום בקבוצתו השלישית העונה

שגיב יחזקאל סיים את דרכו בקבוצה הטורקית אנטליהספור, זאת לאחר שהביע הזדהות עם החטופים שנמצאים בשבי חמאס כבר 100 ימים.

קבוצות רבות בישראל כבר לוטשות עינייהן לשחקן המבוקש והן תהיינה יותר משמחות לצרף אותו לשורותיהן. האם שגיב יחזקאל מחויב לשוב לשחק העונה רק בהפועל באר שבע או שמא יוכל לשחק בקבוצה שלישית בעונה אחת?

תקנון פיפ”א ("REGULATIONS on the Status and Transfer of Players"), קובע בסעיף 5 (4) תחת הכותרת רישום שחקנים, כי שחקן לא יכול להירשם ביותר מ- 3 קבוצות במהלך עונה אחת והוא רשאי לשחק משחקים רשמיים בשני מועדונים בלבד.

בסעיף המדובר כתוב: “שחקנים יכולים להיות רשומים לכל היותר בשלושה מועדונים במהלך עונה אחת. במהלך תקופה זו, שחקן זכאי לשחק משחקים רשמיים עבור שני מועדונים בלבד. כחריג לכלל זה, שחקן שעובר בין שני מועדונים השייכים לאגודות עם עונות חופפות (כלומר תחילת העונה בקיץ/סתיו בניגוד לחורף/אביב) עשוי להיות זכאי לשחק במשחקים רשמיים של מועדון שלישי במהלך המשחק”.

שגיב יחזקאל (טוויטר)

“העונה הרלוונטית, בתנאי שהם עמדו במלוא ההתחייבויות החוזיות שלהם כלפי המועדונים הקודמים שלהם, ובתנאי שההוראות המתייחסות לתקופות הרישום (סעיף 6) ואורך החוזה המינימלי (סעיף 18 סעיף 2) יכובדו. המגבלות לפי פסקה זו אינן חלות אם שחקן מעוניין להירשם בהתבסס על החריג לפי סעיף 6, סעיף 3א”.

לפי סעיף זה, אם שגיב יחזקאל ירצה לשוב לשחק העונה, הוא יוכל לעשות כן רק בהפועל באר שבע. יחד עם זאת, קיימים שני חריגים לסעיף מגבלת שתי הקבוצות בעונה שבהם יוכל יחזקאל לעשות שימוש, כדי לשחק בקבוצה שלישית עוד העונה.



1. חריג ראשון - יחזקאל יוכל לשחק בקבוצה שלישית שלא מצויה בליגה שעונת המשחקים בה חופפת לישראל ולטורקיה לדוגמה - ארה"ב, סין, סנקדינביה וכדומה.



2. חריג שני (חדש) – במרץ 2023 נוסף לתקנון חריג (בסיפא של סעיף 5(4))ולפיו, שחקן יוכל לשחק בקבוצה שלישית, בהתבסס על סעיף 6(3)(a) שקובע כי : שאם החוזה של השחקן בוטל ע"י הקבוצה באופן חד צדדי וללא סיבה מוצדקת, השחקן יוכל להגיש בקשה למזכירות הכללית של פיפ”א על מנת שתתיר לו להירשם ולשחק בקבוצה שלישית (מחוץ לתקופת הרישום). המזכירות תעריך באופן מהיר ועל בסיס לכאורי, אם סיום החוזה היה מוצדק או בלתי מוצדק.

לסיכום: אין חולק שסיום העסקתו של יחזקאל לרבות מאסרו וחקירתו על רקע אנטישמי וגזעני, מהווה ביטול חד צדדי של החוזה ומסיבה בלתי מוצדקת. אם יחזקאל יחליט לעשות שימוש בחריג החדש שנוסף לתקנון כדי לשחק בקבוצה שלישית בארץ או בחו"ל, הוא יצטרך לפנות לפיפ”א ולקוות שזו תוציא גינוי חד משמעי להתנהלות המועדון הטורקי כלפיו, ותקבע באופן ברור כי מדובר בביטול חד צדדי בלתי צודק שמאפשר ליחזקאל להירשם ולשחק בקבוצה שלישית בעונה אחת.