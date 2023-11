35 נקודות ליאניס בניצחון 109:118 על שיקגו

FINAL: Kings take down Cavs, 132-120



Kevin Huerter 20 PTS, 6 3PM

Keegan Murray 25 PTS, 8 REB, 3PM

Domantas Sabonis 23 PTS, 10 AST, 9 REB

De’Aaron Fox 28 PTS, 6 AST



