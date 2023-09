אילון מאסק ניצח עם טסלה: חשמלית ושמה תשוקה

רבות כבר דובר ונכתב על אילון מאסק, המיליארדר השנוי במחלוקת שתופס דרך קבע כותרות באיזון מעורר השראה בין מדורי החדשות למדורי הרכילות המובילים בעולם.

למאסק בן ה-52 יש פורטפוליו רחב של עסקים, הכוללים בין השאר את SpaceX, חברת ניוראלינק ו-OpenAI שלקחה את מירב תשומת הלב בפגישה עם בנימין נתניהו.

האיש שהונו האישי מוערך על ידי מגזין Forbes ב-$263.3 מיליארד, תופס בספטמבר 2023 את המקום הראשון ברשימת עשירי העולם ונימנה על אחד מ-25 האנשים המשפיעים ביותר בתבל (אגב, מאסק טען להתנגדות פנימית בקרב אנשי חברת Tesla לקיום הפגישה בהינתן הרפורמה המשפטית וכיוצ"ב אבל למרות זאת בחר לקיים שלא לדחות אותה).

מאסק הוא בעצם אוטיסט בתיפקוד גבוה, גרוש בפעם השלישית עם 11 ילדים משתי נשים. אבל הבייבי האהוב עליו במיוחד, המותג שמזוהה איתו יותר מכל, היה ונשאר מותג הרכב החשמלי Tesla.

בסופו של יום, טסלה היא הבייבי שלו (רויטרס)

המכונית החשמלית הידועה ביותר בעולם, התאגדה בעיר פאלו-אלטו שבקליפורניה ארה"ב לפני 20 שנה ב-2003, ואילון הצטרף כיו"ר הדירקטוריון של טסלה מוטורס בפברואר 2004 והנהיג את סדרת גיוס הממון הראשונה. מאז פריצת הדרך בהובלתו, עולם "שלא כמנהגו נוהג", בהינתן האחוזים ההולכים וגוברים של רכבים חשמליים על הכביש. על פי ה-CNN, אמריקאים רכשו יותר רכבים חשמליים ברבעון השני של 2023 מכל שנת 2019.

הכל התחיל מדגם ה-Roadster הספורטיבי

מהרגע הראשון מאסק לקח על עצמו את עיצוב מוצר הדגל של החברה בדמותו של הרודסטר, כזה הוא האיש אשר יש המכנים אותו האינדיבידואל הטוטאלי ביותר בעולם. לא היה פרט אחד בעיצוב של מכונית הספורט החדשנית שמאסק לא היה מעורב בו.

קשה שלא להתרשם מה-Roadster (רויטרס)

ב-2008 כשהמשבר הכלכלי העולמי ברקע, מכרה החברה 2,500 רכבים בפריסה של כ-31 מדינות. הדור הראשון של הרודסטר נמכר בין 2008-2012, היה בעצם כלי הרכב הראשון מייצור סדרתי שזכה לאישור נסיעה ב-Highway האמריקאי והרכב הראשון שהגיע ל-393 ק"מ בטעינה אחת עם זינוק של 0-100 ק"מ ב-3.7 שניות.

מכונית הספורט קבריולט בעלת 2-דלתות, שידרה חדשנות מוטורית, סקסיות ועיצוב נחשק. מאז ועד היום, מאסק הוא הארכיטקט הראשי של מוצרי החברה על שלל הדגמים שלה... אבל הכל החל עם הבייבי רודסטר האייקונית.

הדרך לפיסגה של מותג נחשק

אחרי התחלה מאתגרת שצלחה את המשבר הכלכלי של 2008 ושאבה מאילון מאסק גם תשומת לב אינסופית ומשאבים כספיים אדירים, חברת Tesla עברה לרווחיות בשנת 2019. מאז החברה העבירה הילוך בלחיצה, ולא מביטה יותר לאחור דרך המראה האמצעית ברכב.

טסלה. עברה לרווחיות מ-2019. מאז היא לא עוצרת (רויטרס)

כיום היא מהווה מודל לחיקוי ליצרני הרכב המסורתיים. טסלה פועלת על פי חוקי משחק ייחודיים לה ושונים בתכלית מהנורמות המקובלות בענף הרכב. כך זה כשהמוח מאחורי המותג הינו גאון קריאטיבי ייצורי, שמחשבתו אנטי-קונבנציונאלית במהותה.

כל צורת החשיבה של מהנדסי הרכב, שיטות פיתוח החומרה של הרכיבים, הדרך ליצירת הדמיות דיגיטליות לבדיקת היתכנות פונקציונאלית, הכל שונה ומשתנה ברצף של פריצות דרך מחשבתיות.

התוצאה היא מותג מוביל וסוחף, שליט בלתי מעורער של קטגוריה. על פי חברת המחקר Statista, טסלה היא ב-2023 מותג הרכב בעל השווי המותגי הגבוה ביותר בעולם עם כ-$67.7 מיליארד (במקום ה-2 מותג Toyota כ-$28.5 מיליארד ובמקום ה-3 מותג Mercedes כ-$24 מיליארד).

טויוטה. לולא מאסק היא ודאי היתה במקום הראשון (רויטרס)

בעולם המיתוג, אומרים שכוחו של מותג נמדד ביכולת של הצרכנים לסלוח לו במהלך הדרך. רצף עליות המחירים של טסלה 3 מאז שהמכונית נחתה בישראל, והתיקון העכשווי בתמחיר כלפי מטה לא באמת פגעו בנחשקות של המותג במחוזותינו והתקבלו בהבנה וסלחנות.

טסלה 3 היא עדיין "האורים והתומים" של עולם הרכב החשמלי הלוקאלי. דגמי ה-Y, ה-S וה-X אמנם מרחיבים את היריעה מבחינת ההיצע אבל לא מהווים את האקס פקטור לסך עקומת המכירות.

THE SHOW MUSK GO ON

כתרים רבים כבר שויכו למאסק, איש עסקים, יזם סדרתי, ממציא משקיע, מעצב-על ועוד. האנרג'ייזר הכל-יכול עוד לא אמר את המילה האחרונה. בעודו מתכנן את הנחיתה האנכית הבאה של SpaceX, לא נותר לנו אלא לחכות לפריצת הדרך הבאה שלו.

מה הראש שלו מתכנן לגבי העתיד שלנו? (רויטרס)

את שנת 2022 סיימה טסלה עם סך מכירות של כ-1.4 מיליון רכבים, ואת החציון הראשון של שנת 2023 סיימה עם מכירות של כ-900,000 רכבים. כך שהדרך סלולה לעוד שנת שיא של מכירות, למרות התחרות הגוברת מצד יצרניות הרכב המסורתיות והמתחרות החדשות מרחבי אסיה.

כשביבי נועד עם אילון מאסק, OpenAI, וכל מה שקשור לפיתוח בינה מלאכותית, תפס את מרכז הבמה ועיקר הכיסוי התקשורתי. לגבי בינה מלאכותית והאימפקט החברתי של הכלי הזה, רב הנסתר על הגלוי ולכן חלק משמעותי בשיח דן בסוגיית ההשגחה והפיקוח לוודא שהכלי המותחכם הזה לא "יוצא משליטה" בתחומים רגישים.

אבל כפי שהשכלנו להכיר ולהבין, אילון מאסק הוא לא אינדיבידואל ששמים לו מעצורים. כשהוא פותח מבערים, גם השמיים הם לא הגבול עבורו. מבחינתו העשייה היא מהות הכל והמרכיב העיקרי של הקיום שלו. מה שבטוח הוא שמבחינתו, The Show Musk Go on וטוב שכך!

אלון הוכדורף הוא מומחה לשיווק, מדיה ופרסום. בעברו היה חבר במועצת המנהלים של חברת הפרסום הבינלאומית סאצ"י & סאצ"י לונדון, אנגליה