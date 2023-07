רשמית: דאבור חתם לשנתיים בשבאב אל אהלי

بالشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري

شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعلن تعاقدها مع المهاجم الدولي مؤنس دبور قادماً من نادي تي اس جي هوفنهايم الألماني @Binghatti #شباب_الأهلي

In a partnership with Binghatti

Shabab Alahli Football Club announces its contract with the… pic.twitter.com/DAhMk9lrbr