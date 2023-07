סנט אטיין, בורדו, גרנאדה ופאו אחרי בטובינסיקה

Exclu : Mercato

◉ auteur d'une bonne saison avec le Maccabi Haifa en LdC et en championnat, le roc Dylan Batubinsika veut revenir en France

◉ l'ASSE et Bordeaux sont en discussion

◉ le Panathinaikos et Grenade sont d'autres optionshttps://t.co/DacgOSDziF