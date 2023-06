"מסי רצה לשנות את הקצב והשעות של האימונים"

L'INFO JR25 !

▪ "Messi a un jour quitté l'entraînement parce qu'il en avait marre et non pour une blessure au mollet comme cela a été dit"

▪ "Il a souvent très voulu changer le rythme de l'entraînement et ne voulait pas s'entraîner le matin" pic.twitter.com/oe3i7KbmTA