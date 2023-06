הנאמנות ניצחה: בנזמה לא פחות אגדי מרונאלדו

@Benzema#ittihad fans send their greetings to you in a live broadcast from the stadium in #jeddah #KSA for the last match of the Saudi League, that Al-Ittihad became the league champion #الاتحاد_بطل_الدوري_2023#الاتحاد_الطائي#الاتحاد#الدوري_العالمي_الاستثنائي pic.twitter.com/p3mckAsXTb