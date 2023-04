בארסה במרדף אחרי אליפות ומסדר כבוד בדרבי

שבועיים אחרי שהקשתה על ברצלונה עם 0:0 בקאמפ נואו, ג'ירונה עשתה טובה לשכנה הקטלונית כשניצחה 2:4 את ריאל מדריד עם רביעייה של טאטי קסטז'אנוס, שהרבה להחמיץ בדרבי. ואחרי זה יגיע תורה של בארסה לעלות על הדשא כשהיא תתארח ב-23:00 אצל ראיו וייקאנו (שידור חי בערוץ ONE). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

ניצחון של בארסה יגדיל את הפער בצמרת ל-14 נקודות כשיישארו רק 21 בקופה, אבל זה לא מובן מאליו. לאורך השנים ראיו הקשתה על הקטלונים, סיימה ב-0:0 בקאמפ נואו באוגוסט, ניצחה 0:1 בבית לפני שנה וגם באוקטובר 2021, אז זה גם הוביל לפיטוריו של רונאלד קומאן במטוס בדרך חזרה ממדריד לברצלונה.

גם מאמני בארסה הקודמים זוכרים את המשוכה שנקראת ראיו. כמו למשל טאטה מרטינו שהוביל את הקטלונים ל-0:4 בווייקאס בעונת 2013/14, אז צ'אבי עוד שיחק בבארסה, אבל הארגנטינאי איפשר ליריבה להחזיק יותר בכדור וספג על כך ביקורות בעונה שהסתיימה באיבוד האליפות לאתלטיקו מדריד במחזור האחרון. בכלל, המגרש הקטן בווייקאס (100 על 67 מטרים, קצר בארבעה-חמישה מטרים ממגרשים אחרים) הקשה על בארסה לא מעט פעמים.

קומאן בהפסד לראיו שהוביל לפיטוריו (רויטרס)

אבל בכל זאת, בקטלוניה מצפים לנצח כדי להתקרב עוד יותר לאליפות. ארבעה ניצחונות (כולל המשחק מול ראיו) יבטיחו לבארסה את הזכייה בתואר בלי קשר לתוצאות של ריאל ובמקרה כזה האליפות תוכרע בסיום הדרבי מול אספניול באמצע מאי. אם הבלאנקוס ימעדו שוב והמוליכה לא, היא תוכתר לאלופה עוד לפני כן ואז קיימת אפשרות שזה יקרה במחזור שלפני הדרבי מול אוססונה בקאמפ נואו, ואז - לפחות לפי המסורת - שחקני אספניול יצטרכו לערוך מסדר כבוד ליריבה המושבעת במשחק ביתי שלהם וכשהם נאבקים על ההישארות.

גם הוא זוכר את ראיו. טאטא מרטינו (רויטרס)

במקביל, יש כמה שיאים שבארסה יכולה לשבור - למשל לסיים את העונה עם הפער הגדול בהיסטוריה של הליגה הספרדית מהשנייה בטבלה. על השיא הזה חתומה בארסה של עונת 2012/13, אז - עם טיטו וילאנובה - היא הייתה אלופה עם 100 נקודות, 15 יותר מאשר ריאל. גם 100 נקודות זה אתגר עבור בארסה הנוכחית, אבל היא תוכל להגיע לזה רק אם תנצח בכל משחקיה עד סיום הליגה.

אריק אבידאל וטיטו וילאנובה עם גביע האליפות בעונת 100 הנקודות (רויטרס)

ובחזרה למשחק מול ראיו. ללא אוסמן דמבלה ואנדראס כריסטנסן שיחזרו רק בשבת מול בטיס, פדרי צפוי לחזור להרכב ונראה שאריק גארסיה יתופקד כקשר אחורי במקום סרחיו בוסקטס המושעה כשמקדימה יותר פרנקי דה יונג וגאבי, רוברט לבנדובסקי במרכז ההתקפה וראפיניה באגף הימני. מרקוס אלונסו אמור לפתוח כבלם לצד רונאלד אראוחו ולאמין ימאל יחל את המשחק על הספסל. אם הוא ייכנס כמחליף הוא יהפוך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות הקטלונים בליגה.