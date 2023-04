הבית של נבחרת ישראל: סנגל, קולומביה ויפן

אחרי שנקבע סופית במהלך השבוע האחרון כי המונדיאליטו ייערך בארגנטינה, הגרלת שלב הבתים נערכה היום (שישי), כשנבחרת הנוער של ישראל בהדרכתו של אופיר חיים קיבלה את הבשורה מי יהיו שלוש הנבחרות מולן תתמודד.

הבית של נבחרת ישראל כולל את סנגל, קולומביה ויפן. הנבחרת תפגוש ב-21 במאי את קולומביה, שלושה ימים לאחר מכן ב-24 במאי את סנגל ובמשחק האחרון של שלב הבתים ב-27 במאי את יפן. בכל בית יעלו לשלב הבא שתי הקבוצות שתסיימנה במקום הראשון, כאשר 4 מ-6 הקבוצות שתסיימנה במקום השלישי יעפילו אף הן לשלבי הנוקאאוט.

הטורניר ישוחק בארבעה אצטדיונים: “Mother of Cities of Santiago del Estero” המכיל כ-30 אלף מושבים, אסטדיו אוניקו דייגו מראדונה שנמצא בלה פלאטה ומכיל 53 אלף מושבים, אצטדיון מלבינס שבמנדוזה ומכיל 42 אלף מושבים ואצטדיון “Bicentennial of San Juan” שמכיל 25 אלף מושבים.

הבתים המלאים

בית א’: ארגנטינה, אוזבקיסטן, גואטמלה וניו זילנד.

בית ב’: ארה”ב, אקוודור, פיג’י וסלובקיה.

בית ג’: סנגל, קולומביה, יפן וישראל.

בית ד’: איטליה, ברזיל, ניגריה והרפובליקה הדומיניקנית.

בית ה’: אורוגוואי, עיראק, אנגליה וטוניסיה.

בית ו’: צרפת, קוריאה הדרומית, גמביה והונדורס.