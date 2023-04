"בוסקטס מעבר לשחקן, ביקשתי הרבה שיישאר"

האם ברצלונה תגדיל את הפער מריאל מדריד ל-15 נקודות? הקטלונים יארחו מחר (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את ג'ירונה לדרבי וינסו לנצל את ההפסד 3:2 של הבלאנקוס כדי להתקרב עוד יותר לאליפות. לאחר המשחק יישארו רק 30 נקודות בקופה, כך שזה יכול להיות צעד משמעותי של צ'אבי ושחקניו לעבר הבטחת התואר. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

צ'אבי אמר במסיבת העיתונאים: "אמרתי לבוסקטס הרבה פעמים שאני רוצה שהוא ימשיך, אבל אני מבין אותו. אם הכל יילך כמו שצריך, הוא יכול לעזוב העונה עם זכייה בתואר, אני עזבתי אחרי טרבל. הוא חשוב לנו מאוד, מעבר לכדורגל, בתור קפטן". המאמן דיבר גם על עבדה שמככב באוססונה: "הוא מנצל את ההשאלה שלו ואני שמח בשבילו. כשהוא יחזור נקבל החלטה מה לעשות איתו, אבל הוא יכול להיות חלק חשוב בעתיד שלנו".

צ'אבי הוסיף: "במשחקים הגדולים העונה הייתה חסרה לנו בגרות. יש רגעים שאנחנו צריכים להיות ביחד, יש לנו קבוצה צעירה בבנייה ונתבגר. אתה מתבגר עם האכזבות האלה. הפסדנו תואר (גביע המלך), החלפנו דף ואנחנו מרוכזים בליגה. אני נפגש עם מתאו אלמאן וג'ורדי קרויף כל יום ובסוף העונה נקבל החלטות. ארנאו מרטינס? אני לא מדבר על שחקנים לעונה הבאה. הוא שחקן מעניין עם עונה נהדרת".

בכל הנוגע לסגל, פרנקי דה יונג, אוסמן דמבלה, פדרי ואנדראס כריסטנסן ימשיכו להיעדר. ההולנדי עשוי לחזור מחזור לאחר מכן מול חטאפה, הקיצוני הצרפתי והקשר הספרדי עשויים לחזור מחזור אחרי מול אתלטיקו ב-23 באפריל והבלם הדני במשחק החוץ מול ראיו וייקאנו. בשל הפציעות, פאבלו טורה, אנחל אלרקון, אסטניס פדרולה ואלייש גארידו הצעירים נכללים בסגל. גם לאמינה ימאל בן ה-15 השתתף באימון, אבל הוא מרצה עונש הרחקה ולכן לא זומן, אבל סביר שיערוך בכורה במחזורים הקרובים.