יכול להיות שהמחליף של בוסקטס כבר בברצלונה?

בעולם שבו לברצלונה אין בעיות כלכליות, יכול להיות שכבר הייתה נסגרת עסקת מרטין סובימנדי עם ריאל סוסיאדד וצ'אבי היה מקבל את המחליף שהוא סימן לסרחיו בוסקטס. אבל עולם כזה קיים רק בדמיון. במציאות בארסה צריכה לאלתר ויכול להיות שהיא כבר מצאה את המחליף של הקפטן - ואפילו בחינם.

מדובר באריק גארסיה שממעט לשחק ושינוי עמדה שלו יכול לעזור לצ'אבי להרוג שתי ציפורים במכה. למען הדיוק, מתחילת 2023, גארסיה קיבל 455 דקות מתוך 1,770 (25%) והוא רוצה להישאר בקבוצת נעוריו, אבל ברור שהמצב שבו הוא ממעט לשחק לא אידאלי.

אופציית שינוי העמדה קיבלה חיזוק במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול אלצ'ה הערב (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) כשצ'אבי נשאל על כך והשיב: "אני חושב כבר תקופה על שינוי העמדה של אריק לקשר אחורי. דיברנו איתו על זה והוא מתאים לזה באופן מושלם. זה מזכיר את מה שהיה עם רפא מארקס".

אריק גארסיה ייכנס לנעליו? בוסקטס (אינסטגרם)

בקטלוניה דווח בימים האחרונים שצ'אבי תירגל את אריק גארסיה כקשר אחורי במספר אימונים וייתן שבקרוב יזה יקרה גם במשחקים. עם פער של 12 נקודות בפסגת הליגה הספרדית, אולי זו ההזדמנות לבחון את זה לעומק כשברקע בבארסה ממתינים לתשובה מבוסקטס האם הוא רוצה לחתום לעונה נוספת.