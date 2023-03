אראוחו: אשמח שמסי יחזור, יעזור לזכות באלופות

על רקע השמועות המתחזקות שליאו מסי מעוניין לחזור לברצלונה, בלם הקטלונים רונאלד אראוחו, שיהיה אחד משחקני המפתח של צ’אבי לקלאסיקו הערב (ראשון, 22:00 בערוץ ONE), דיבר על שיתוף פעולה אפשרי עם הארגנטינאי. הקלאסיקו, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

אראוחו אמר: “הייתי שמח מאוד שמסי יחזור. הוא השחקן הטוב בעולם וזה הבית שלו. החזרה שלו תעזור לנו הרבה בניסיון לזכות שוב בליגת האלופות. אני מקווה שיהיה סיכוי שיחזור. כולנו רוצים אותו לצידנו ויש בינינו חברות טובה. כשעליתי לקבוצה הראשונה הוא היה הרבה עם לואיס סוארס והם הזמינו אותי לשתות יחד מאטה”.

הבלם האורוגוואי המשיך: “קיבלו אותי מאוד יפה, וכשסוארס עזב לאתלטיקו מדריד לקחתי את מקומו וישבתי תמיד ליד מסי בחדר ההלבשה. הוא בן אדם מדהים, כולם יודעים איזה כדורגלן הוא, אבל כאדם הוא גם כן נפלא. הוא ווינר והוא מראה את זה על המגרש ומחוצה לו. ההיסטוריה מראה במה הוא זכה ונשמח אם יהיה איתנו שוב”.