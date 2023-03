צ'אבי: אמרו שגאבי קצב? אני יודע מאיפה זה מגיע

אחרי חמישה משחקים מול ריאל מדריד כמאמן ברצלונה, צ'אבי יעמוד מחר (ראשון, 22:00, ONE) על הקווים בקלאסיקו הביתי הראשון שלו מאז קיבל את התפקיד. בראשון שבהם המאמן הפסיד עם בארסה 3:2 בחצי גמר הסופרקופה בריאד, ערב הסעודית, לאחר מכן הגיע 0:4 בסנטיאגו ברנבאו והפסד 3:1 באותו אצטדיון - שניהם בליגה, ואז הזכייה בסופרקופה עם 1:3 שוב בסעודיה, לפני ה-0:1 במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך בברנבאו. הקלאסיקו, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

בסך הכל צ'אבי עם שלושה ניצחונות בקלאסיקו מתוך ארבעת המשחקים האחרונים מול ריאל, ועם יתרון תשע נקודות בפסגה, הוא יודע שאחד נוסף יקרב את בארסה משמעותית לאליפות. מי שייעדרו הם פדרי ואוסמן דמבלה הפצועים שלא בסגל, כך שפרנק קסייה או סרג'י רוברטו צפויים לפתוח בהרכב.

צ’אבי נשאל במסע”ת האם יש קמפיין נגד גאבי ואמר: “לפני כמה ימים קראו לו קצב ואני יודע מאיפה זה מגיע, אבל אנחנו צריכים להיות רגועים. הוא צריך להיות רגוע ולשחק את המשחק שלו”.

המאמן אמר על פדרי: “הוא לא הרגיש טוב באימון ואם אתה לא ב-100% אז עדיף לא לשחק, דיברתי איתו ואמרתי לו לא לכפות את זה ושזה לא סוף העולם. זה משחק שיכול להיות מכריע, אבל לא גמר. לא רצינו לאבד את פדרי לעוד חודשיים. אנחנו יכולים לשלוט מול ריאל גם בלעדיו, אבל מדובר בקבוצה טובה כשהיא יוצאת קדימה”.

על רונאלד אראוחו שאמור שוב לשחק באגף כדי לסגור את ויניסיוס, אמר צ’אבי: “הוא חזק מאוד ומהיר. הוא אחראי ומנהיג, הוא ברמה עולמית ואחד הבלמים הטובים בעולם. הוא עצר את ויניסיוס שהוא שחקן שעושה את ההבדל”.

אראוחו יעצור שוב את ויניסיוס? (רויטרס)

צ’אבי התייחס גם לביקורות על ריבוי ה-0:1: “אני מעדיף לנצח 0:4 או 4:5, אבל זה קשה לכבוש כל כך הרבה. אנשים שלא שיחקו כדורגל לא יכולים להבין את זה. 0:1 זו תוצאה נהדרת, מה הבעיה בזה? התוצאה היא דבר אחד והסגנון זה דבר אחר. זכינו בגביע האלופות הראשון עם 0:1 ושער של קומאן, מישהו אמר משהו על זה?לעולם לא נסתגר מאחור, אנחנו יוזמים”.

מאמן בארסה הוסיף: “המטרה שלנו היא לשלוט במשחק, משהו שעשינו תמיד חוץ מאשר בקלאסיקו בברנבאו בגביע. מה שיקרה, לא יכריע את האליפות כי יש עוד דרך ארוכה, אבל ניצחון שלנו יהיה מכה לריאל. אני נרגש שזה הקלאסיקו הראשון שלי בקאמפ נואו, אני אוהד בארסה ותמיד אהיה”. צ’אבי נשאל גם על פרשת נגריירה: “אני מתרכז בכדורגל וסומך על המילים של הנשיא (ז’ואן לאפורטה). האם יש קמפיין נגד בארסה? כן, אני שותף לדעה של הנשיא”.