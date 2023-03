דנבר התאוששה אחרי 4 הפסדים, מילווקי הופתעה

FINAL: Kings take down the Nets, 101-96



@DSabonis11 24 PTS, 21 REB, 5 AST, 4 BLK

@AhmadMonk 12 PTS, 6 AST

@swipathefox 18 PTS, 5 AST, 6 REB



