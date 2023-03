אוהדי בילבאו הכינו שטרות עם תמונת לאפורטה

פרשת אנריקס נגריירה מלווה את ברצלונה כבר תקופה ואוהדי אתלטיק בילבאו דאגו שמוליכת הליגה הספרדית לא תשכח מזה גם במהלך המשחק הערב (ראשון, 22:00, ישיר בערוץ ONE). איך? הם הכינו שטרות כסף שעליהם פניהם של נגריירה, נשיא ההתאחדות הספרדית, לואיס רוביאלס, וגם נשיא בארסה, ז'ואן לאפורטה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

לפי התמונות שנפוצו ברשת ופורסמו בעיתון 'ספורט' הקטלוני, אוהדי בילבאו הכינו שלוש גירסאות של שטרות: 500 אירו עם תמונתו של נגריירה, 200 אירו עם תמונתו של רוביאלס ו-100 אירו עם תמונתו של לאפורטה.

אבל זה עוד לא הכל. כבר לפני מספר ימים אוהדי בילבאו החלו ביוזמה של הפצת שטרות שעליהם הסמל של בארסה, של הדולר והכיתוב: "מאפיה" בטענה שפרשת נגריירה היא רק "קצה הקרחון", לדבריהם. את השטרות האלה מתכוונים האוהדים המקומיים להשליך לדשא בדקה ה-30 בסן מאמס.

El Domingo en San Mamés se lanzarán estos billetes en el minuto 30 por el pago del @FCBarcelona_es durante 20 años al vicepresidente de los árbitros.



Se entregarán alrededor de San Mames una hora antes del partido. https://t.co/IpVRFdgQZu pic.twitter.com/gcpPTF7mFe — Aitordelacal (@aitordelacal) March 8, 2023

ויש גם משחק. בארסה תפגוש את האקס, ארנסטו ואלוורדה, ותנסה להחזיר את הפער מריאל מדריד לתשע נקודות בפסגה. צ'אבי קיבל בחזרה את רוברט לבנדובסקי שיפתח בהרכב עם ראפיניה בצד ימין ומאחוריהם ארבעה קשרים. אוסמן דמבלה ופדרי עדיין לא כשירים, כך שפרנק קסייה אמור לפתוח.