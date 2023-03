לבנדובסקי בסגל, צ'אבי: הוא כמו מסי ורונאלדיניו

רוברט לבנדבוסקי קיבל את אישור הצוות הרפואי של ברצלונה ונכלל בסגל שפורסם בצהריים לקראת המשחק מול אתלטיק בילבאו מחר (ראשון, 22:00, חי בערוץ ONE). אוסמן דמבלה ופדרי ממשיכים להיעדר בינתיים ועשויים לחזור לקלאסיקו מול ריאל מדריד. מול הבאסקים נעדר גם רונאלד אראוחו המושעה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

"לבנדובסקי בסדר, הוא התאמן כרגיל מאז יום חמישי ומרגיש טוב מאוד", אמר צ'אבי, "הוא תמיד רוצה לשחק, הוא שחקן שעושה את ההבדל ותוספת משמעותית עבורנו, במיוחד במשחק כמו זה שמצפה לנו. לבנדובסקי שינה את המנטליות של הקבוצה, הייתי משווה אותו למסי או רונאלדיניו. מול אתלטיק בילבאו בסן מאמס זה אחד ממשחקי החוץ הקשים ביותר שנותרו לנו בליגה".

צ'אבי טען גם שלא ייקח בחשבון חישובי השעיות כאלה ואחרים כשהקלאסיקו באופק: "לא נתעסק בזה גם כשמדובר בשחקנים שקרובים להשעיה. המשחק מול בילבאו חשוב לפחות כמו הקלאסיקו". המאמן נשאל אם יהפוך לפרגוסון של בארסה והשיב: "יהיה קשה, אבל אני מקווה. אני מודה לנשיא על המילים שלו (להאריך את החוזה), הוא נאמן, אבל זה לא הזמן לדבר על עתידי".

צ'אבי התבקש להתייחס גם לפרשת נגריירה שמסבכת את בארסה. "הנשיא אומר לנו להתרכז בכדורגל וזה מה שאני דואג לו", השיב המאמן שהוסיף: "זה רגע האמת מבחינתנו. חשוב לנו לשמור על פער תשע הנקודות מריאל מדריד".