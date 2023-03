ראפיניה, פאטי וטורס בהתקפה בארסה לוולנסיה

אחרי הניצחון 0:1 על ריאל מדריד במשחק הראשון של גביע המלך, ברצלונה חוזרת לליגה הספרדית. הקטלונים יארחו ב-17:15 את ולנסיה בקאמפ נואו (שידור חי בערוץ ONE) וינסו להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת ל-10 נקודות לפחות באופן זמני. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

צ'אבי ירצה עונש השעיה, בדיוק כמו גאבי והם ייאלצו לראות את המשחק מהיציע. בהיעדרו של מאמן בארסה, מי שיהיה על הספסל הוא אחיו ועוזרו, אוסקר, שכבר החליף אותו במשחקי ההכנה בקיץ האחרון. הקטלונים עדיין חסרים את פדרי, אוסמן דמבלה ורוברט לבנדובסקי, שאמור לחזור במחזור הבא מול אתלטיק בילבאו. הספרדי והצרפתי אמורים לשוב למשחק שלאחר מכן בקלאסיקו בליגה.

הרכב ברצלונה: מארק אנדרה טר שטגן, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, סרחיו בוסקטס, סרג’י רוברטו, ראפיניה, אנסו פאטי ופראן טורס.