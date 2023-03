וויצ'יץ', לברון והקאמבק למכבי: בלאט פותח הכל

בניסיון להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב את מכבי תל אביב לחברת קבע בשמינייה הראשונה של היורוליג, וכדי לבנות תהליך ארוך טווח בקבוצה, הוחזר בקיץ האחרון דייויד בלאט לעמדת היועץ המקצועי של הצהובים במטרה לעזור לבנות את הקבוצה, לעזור להחתים שחקנים, ולייעץ לצוות המקצועי. מאז שחזר לקדנציה הנוכחית במועדון, בלאט לא פתח את ליבו וקולו כמעט ולא נשמע בתקשורת.

רגע לפני הישורת האחרונה בעונה הסדירה ביורוליג ולאחר שבילה בישראל בתקופה האחרונה, הגיע בלאט לראיון בלעדי ב-ONE, בו פתח את הכל: תפקידו בקבוצה, העבודה עם אבי אבן, מי ייכנס לנעליים של ניקולה וויצ'יץ', הבעיות של הצהובים, השחקנים שעשו את קפיצת המדרגה, תהליך העבודה, הקבוצה בשנים הקודמות, מה עמד מאחורי הקאמבק שלו למכבי תל אביב, השיא של לברון ג'יימס, ההתמודדות עם מחלת הטרשת הנפוצה והאם אי העפלה לפלייאוף תהיה אכזבה? הראיון אגב נערך כמובן לפני המשחק אמש מול מונאקו.

קודם כל, מה שלומך בימים אלו?

"בסדר, חזרתי לארצות הברית לפני מספר ימים להמשך העבודה והטיפולים והכל בסדר".

דייויד בלאט (איציק בלניצקי)

ספר קצת על הפעילות היומיומית והגדרת התפקיד שלך בתור יועץ מקצועי.

"התפקיד הזה הוא קודם כל די חדש ואני משתדל לעזור ולתפקד כיועץ להרבה אנשים, ועל הרבה חלקים של המערכת, ולתת מהניסיון שלי ומהעצות שלי על איך אפשר לפעול בדרך הכי טובה גם להיום וגם לעתיד. אני אומר את זה עם חשיבות גדולה כי כשאתה מתחיל משהו חדש אתה צריך לראות את התמונה הכוללת וגם ליצור מצב שבו אתה עובד דרך תהליך שמביא אותך בסופו של דבר לאן שאת רוצה להגיע, ובשבילי לעזור אם זה בבניית הסגל, אם זה בעבודה קואופרטיבית עם הבעלים או עם הנהלת מכבי או אם זה עם הצוות המקצועי, עם השחקנים והמאמנים”.

“זה בהחלט חלק ממה שאני עושה ביומיום על מנת לתת תגבור, לתת מהניסיון שלי ולעזור להם לפעול בדרך הכי טובה, ולהביא גם רעיונות על איזה דברים שצריך להתייחס אליהם או לשפר אותם, או מהצד השני לקבל אינפורמציה מאחרים על דברים שצריכים לעשות או שרוצים לעשות, ואז ליצור תהליכים או תוכניות של איך לעשות את זה. עכשיו זה מאוד כללי ואני בהחלט לא מנסה להימנע מלענות על השאלה, אבל זה לא דבר אחד שאני עושה או שאני עסוק בו, זה הרבה דברים שהם כולם קשורים לאיך לעזור לקדם ולשפר או להגיע ליעדים שהמערכת רוצה להגיע אליהם".

מה קדם למינוי? הרי אתה אומר שזה תפקיד חדש. מי פנה אליך, איך צץ הרעיון הזה שתצטרף כיועץ חיצוני שייתן מהניסיון הרב והאדיר שלו?

"אולי זכור לכם, אבל אני הרבה שנים עם מכבי תל אביב בתקופות שונות, אבל אף פעם לא עזבתי לגמרי את המערכת. אני בקשר מצוין עם הרבה מאוד אנשים שם ואני גם מתעניין במה שקורה עם הקבוצה כי אכפת לי וכי חשוב לי. ספציפית להצטרפות שלי השנה, אנשים מהנהלת מכבי פנו אליי ושאלו אם אני מעוניין לעזור בדרך הזו ועניתי בחיוב ובשמחה".

"אף פעם לא עזבתי לגמרי". בלאט (חגי מיכאלי)

יצא לך לדבר עם שחקנים בקיץ האחרון ולשכנע אותם שדווקא מכבי תל אביב זה המקום שהם רוצים להיות בו?

"בהחלט, זה חלק מהתפקיד שלי ואתה בטח יודע חלק מההיסטוריה שלי ומהניסיון הרב שיש לי בלבנות קבוצות ולעניין שחקנים לבוא למערכת שלי, או במקרה הזה שלנו, אז בהחלט דיברתי ולא מעט עם שחקנים".

אחד מהם לצורך העניין והדוגמה זה ווייד בולדווין, שאתה מכיר ויש לכם היסטוריה ביחד?

"בין היתר, ווייד בהחלט כן, אבל הוא לא היחיד בשום פנים ואופן".

האם היו טיפים שנתתם למאמן הקבוצה עודד קטש שהשפיעו על סגנון המשחק שלו?

"אני לא חושב שהוא צריך שאני אגיד לו איך להתנהל כמאמן, זה מאמן עם ניסיון רב ומאמן מצוין, אבל לדבר איתו ולהגיד לו מה שאני חושב או לשמוע מה שחשוב לו, או מה שהוא צריך או מה שהוא שואל – בוודאי שכן. אנחנו משתדלים לעבוד בצורה מקצועית וטובה וגם חברית, כי אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, על מנת לעזור לקבוצה להגיע לאן שהיא רוצה להגיע, אבל השיחות האלו קיימות ולא מעט. אני בוודאי לא מוביל מהצד של האימון עצמו, אני רק מנסה לעזור ולתת מה שאני יכול לתת על מנת לעזור".

"לא צריך שאגיד לו איך להתנהל". קטש (איציק בלניצקי)

דייויד, מי כמוך יודע שמשרת המאמן במכבי היא בין הלחוצות באירופה, מה אמרת לעודד ברגעים שפחות הלך ושנשמעה יותר ביקורת?

"אני אמרתי לו מהניסיון שלי, לשמוע את כולם, אבל להקשיב רק למעט: Hear everyone but listen only to a few".

בוא נדבר מקצועית על מכבי. הסגל שנבנה השנה זה סגל שעל הנייר כל מי שראה אותו בקיץ אמר שסוף סוף תהיה למכבי קבוצה ששומרת, קבוצת הגנה טובה ודווקא זו לא נקודת החוזק של הקבוצה בלשון המעטה, עד עכשיו לפחות. איך אתה רואה את זה מהצד?

"אני חושב שזה נושא שבהחלט טעון שיפור ולא צריך להתבייש להגיד את זה. הקבוצה הזו בנויה עם שחקנים, הרבה מאוד שחקנים, 10 חדשים לגמרי, וקבוצות הגנה יכולות להיות מורכבות משחקנים שבאופן אישי שומרים מאוד טוב, וקבוצות הגנה טובות אחרות הן קבוצות ששומרות כקבוצה בצורה טובה, ואני חושב שהדבר השני, המצב השני דורש זמן”.

“על מנת לבנות את ההבנה והאמון ואת הקבוצתיות שבדבר ולא צריך להתבייש להגיד שאנחנו עדיין לא איפה שאנחנו רוצים להיות בפן הזה. היו לעתים רחוקות שהיינו הרבה יותר טובים. אנחנו סבלנו מלא מעט פציעות שאני לא רוצה לתרץ בזה, זו עובדה שפתאום אתה מוצא את עצמך עם הרכבים שונים או בלי שחקנים בכלל שהם היו חלק מרכזי מהמבנה ההגנתי שלך – וזה מקשה ודורש היערכות מחודשת, וגם זמן ואני מאמין וחושב שככל שהעונה תתקדם אנחנו נמצא את הדרך לשמור עם ההרכבים שכן יש לנו ולהגן בצורה יותר טובה, ואני גם ראיתי את זה בחלק מהתקופה האחרונה”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

“אני מקווה ומצפה לעוד יותר יכולת בצד הזה. אנחנו פשוט קבוצה שמשחקת מאוד מאוד מהר, קבוצה משחקת על הרבה מאוד פוזשנים וכשיש את זה שהקצב של המשחק הוא גבוה אז גם הסקור יהיה גבוה, אבל יש חלקים של ההגנה כמו גם של ההתקפה שטעונים שיפור. אם זה בריבאונד ההגנה למשל שאתה רוצה להיות עם יותר פוזשנים במשחק או לצאת להתקפת מעבר או למתפרצות ואתה לא מתפקד בדרך הכי טובה שאפשר, אז זה משהו שאתה חייב לשפר אם אתה רוצה לראות תוצאה שונה".

דיברנו על כך בפודקאסט של ONE ואמרנו שהפוטנציאל ההתקפי של הקבוצה הזו עם לורנזו, ווייד, דארן וג'ארל הוא אדיר, בכמה אחוזים אתה מעריך שהוא ממוצה?

"אני לא יודע איך להגדיר לך באחוזים, אני לא טוב בזה, אני אומר לכם עוד הפעם שחלק מאי הסדירות של ההתקדמות ושל התוצאות באה כתוצאה מזה שאנחנו לא משחקים עם הרכב שלם או עם המשכיות של הדברים שאנחנו בונים וזה מקשה מאוד, אבל לאט לאט השחקנים חוזרים, כמו שפתאום שיחקנו כמעט חודש בלי לורנזו בראון ולפני שישה או שמונה שבועות שיחקנו חודש ימים בלי ווייד בולדווין ופתאום אין את אלכס פוית'רס שהוא אחד השחקנים הבכירים שלנו.

“זה גורם לך להיערכות מחודשת כל הזמן וזה מקשה מאוד על הקבוצה, עוד במיוחד כשיש לך מלכתחילה קבוצה חדשה עם כל כך הרבה שחקנים חדשים. וגם אמרת משהו ואני אחזק את זה, אני חושב שנבנתה פה קבוצה טובה מאוד וקבוצה שלפחות באופן חלקי, אם לא יותר מזה, נוכל להמשיך איתו. אני חושב שיש לנו צוות מצוין שגם איתו עם הזמן אנחנו נקצור את הפירות, אבל צריך סבלנות וצריך להיות עם אורך רוח וצריך להבין שלא תמיד דברים קורים באופן מיידי".

לורנזו בראון (רדאד ג'בארה)

אז אתה אומר שזה תהליך.

"זה תהליך, זה באמת תהליך והקבוצות הטובות בסופו של דבר זה קבוצות שמשאירות את הליבה שלהן גם מבחינת שחקנים, גם מבחינת צוות גם מבחינת התנהלות ומוצאות את הדרך להגיע ליעדים שהן רוצות לא רק היום אלא גם לאורך זמן".

אמרת אורך רוח ותהליך ועדיין מדובר בקבוצה שהיא חדשה, אבל עם פוטנציאל אדיר ומוכשרת מאוד. אם מכבי לא תגיע לפלייאוף זה יהיה כישלון או שאתם מכוונים ומלכתחילה אומרים בוא נכוון לשנה הבאה, נבנה את הליבה של הקבוצה ושנה הבאה נראה תוצאות?

"לא, קודם כל אנחנו פה, אנחנו ממש 'בתוך היום', אנחנו רוצים גם לנצח את היום, אבל אסור גם לאבד את הדרך מכל יום, אתה צריך להיות כמו שאמרתי עם אורך רוח ולעבוד נכון ולעבוד בצורה פקחית ולבנות. לא תמיד זה קורה באופן מידי אבל אם עובדים נכון זה כן קורה. זה הניסיון שלי של 30 שנה במקצוע ואני מאמין בזה, ואני גם מאמין באנשים שאני עובד איתם, אני מאמין בצוות שבנינו פה גם מבחינת המאמנים וגם מבחינת השחקנים".

הזכרת גם את זה שרוצים לנצח גם את היום ועם כל המשחקים הצמודים שהיו והוכרעו על פוזשן אחד, זה מרגיש שמכבי תל אביב מבחינת כמות הניצחונות הייתה צריכה להילחם על יתרון ביתיות, אבל זה לא המקרה, האם ישנה אכזבה מכך?

"אני לא מדבר על אכזבות כרגע, אנחנו לא שם. אנחנו יודעים ומרגישים שהיו תקופות שהיינו יכולים לתפקד בצורה יותר טובה, אבל גם מבינים למה זה לא קרה ורוצים להמשיך ולשפר על מנת שבסופו של דבר נגיע לאן שרוצים. לא מנסה להתייחס לזה שהיו רגעים לא טובים, אבל זה חלק מהעונה וזה חלק מהעסק הזה, השאלה אם זה עוצר אותך או שזה בונה אותך ואני מעדיף להסתכל על הוורסיה השנייה".

"היינו יכולים לתפקד בצורה יותר טובה". בלאט (איציק בלניצקי)

ראינו קבוצות שלך מנצחות בפוזשנים אחרונים, הדוגמאות הטריות יותר הן עם טייריס רייס בווילנה ודיוויד בלו נגד צסק"א, וזה נראה שמשהו השנה חסר בפוזשן האחרון, זה עניין של כאבי גדילה או שזה משהו אחר?

"אני יכול גם להעיד על פוזשנים שהיו לא טובים בקריירה שלי כמו שציינת וכמה שכן היו טובים, אז אני מנסה לחיות ב’זמן אמת’, את העכשיו, ואני אומר עוד הפעם, כמעט ולא שיחקנו עם סגל מלא השנה, כל אותן הקבוצות שדיברת עליהן אלו קבוצות שהיו ביחד ולא סבלנו מפציעות טורדניות וקשות, ונכון בסופו של דבר הגענו לאן שהגענו, אבל זה לא שלא עברנו תקופות לא קלות. עברנו קשיים, אבל ידענו להתמודד איתם וידענו להישאר ביחד, ידענו גם לפעמים לעבור כישלונות ולהמשיך להיות ביחד ולהגיע בסוף הדרך לאן שרוצים להגיע".

אני רוצה לדבר איתך לא רק על מכבי כי אתה אדם מרתק. לברון הפך לא מזמן לקלעי הכי גדול בכל הזמנים, מה דעתך על ההישג הזה מההיכרות שלך איתו ברמה האישית?

"זה הישג בלתי רגיל, ולזכותו הוא אדם שעובד בשביל זה, שום דבר לא קורה סתם ובטח לא הישגים או הופעות מהסוג שהוא הביא, אבל את מדברת על בן אדם שבמשך 20 שנה בליגה הטובה בעולם מופיע ונותן תצוגות ברמה הכי גבוהה, זה דבר מדהים בפני עצמו. היום הוא קולע מעל 30 נקודות למשחק, הוא בן 38, זה כמעט ובלתי נתפס, אבל היכולת שלו להמשיך ולשחק ברמה כל כך גבוהה מעידה על המחויבות שלו ועל הכישרון הענק שיש לו, וגם על הרצון שלו להמשיך ולהיות שחקן ברמות הכי הכי גבוהות וכל הכבוד".

שלחת לו סמס אחרי? יצא לכם לדבר מאז?

"לא, אבל מכיוון שאני בשידור חי ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, מזל טוב וכל הכבוד".

דייויד בלאט ולברון ג'יימס בתקופה שלהם יחדיו בקליבלנד (רויטרס)

ואיך אתה רואה את ההבדל בין ה-NBA שלברון משחק בו היום לתקופה שהייתה עם מייקל ג'ורדן, קובי בראיינט המנוח, עם לארי בירד ועם כל הגלדיאטורים שגדלנו עליהם?

"אני כמובן לא אימנתי באותה התקופה שהם היו, אני יותר הייתי בתקופה של 10 השנים האחרונות בתור מאמן, אבל אני ראיתי כמאמן את התקופות האלה. כל הזמן שואלים על שחקני עבר ועל השחקנים של היום ומי הכי טוב ואת מי אפשר להגדיר כשחקן או כשחקנים הכי טובים בכל הזמנים, ואני חושב שיש איזשהו עיוות בזה כי התקופות או הדורות הם כל כך שונים, ולבוא ולהגיד ששחקן של היום הוא יותר טוב מביל ראסל או מווילט צ'יימברלין או יותר טוב מקארים (עבדול ג'באר, מ.ב) או יותר טוב מלארי בירד ומג'יק ג'ונסון או יותר טוב ממייקל...”.

“כל אחד בתקופה שלו, או לברון או קובי מהתקופה העכשווית. אין לזה שום משמעות או חשיבות, כי המשחק שונה והשחקנים בעצמם שונים, החוקים הם שונים. ההתקדמות שיש בצד הפיזי והרפואי והציוד הוא פשוט שונה וזה גורם אולי למספרים שונים, אבל כל אחד בתקופה שלו, אם אנחנו מדברים על השחקנים שאני ציינתי, הם שחקני על ואפשר להגיד על כל אחד מהם, שהם הכי טובים".

כמה מילים על דני אבדיה שאולי לא נתקלת בו בקריירה, אבל מדובר באמת בפוטנציאל ממומש, הכי גדול שהיה פה בשנים האחרונות. איך אתה רואה את זה ואת הקריירה שלו ב-NBA, מה תקרת הזכוכית שלו?

"קודם כל, אני עוקב בשמחה אחרי ההתקדמות שלו ואחרי ההופעות שלו ב-NBA. אני לא אוהב לשפוט אותו ממשחק למשחק כמו שעושים, לי זה נראה חסר היגיון אפילו. אני חושב שדני מתקדם מאוד יפה ואני חושב הקריירה של דני תהיה ארוכה מאוד ב-NBA, אני מאחל לו רק כל טוב ושימשיך לעבוד ושימשיך להאמין בעצמו ושימשיך להשתפר, ואני צופה לו רק דברים טובים ועתיד ורוד בשבילו".

הנבחרת לא הצליחה הקיץ וגם היו הרבה ביקורות על דני וגם בעיקר מהצד של פיני גרשון שהיה המנהל המקצועי, מה אתה, מהניסיון שלך, חושב על זה שמנהל מקצועי מבקר שחקן שהוא הכוכב של הנבחרת ומי שעתיד להוביל את הנבחרת בעשור הקרוב?

"אין תגובה".

פיני גרשון (איציק בלניצקי)

נמשיך עם הנבחרת, אתה חושב אגב שמאמן ישראלי או זר יתאים לנבחרת שלנו, האם מאמן זר יכול להצליח פה בישראל?

"אני חושב שמאמן טוב, זה מה שאני רוצה לראות בנבחרת, לא אכפת לי אם הוא זר או ישראלי".

נחזור רגע למכבי תל אביב, אנחנו יודעים שרוצים לפתוח את חוזהו של בונזי קולסון ולהאריך אותו כי רוצים לראות אותו כאן שנים רבות, עד כמה שחקן מהסוג הזה מיוחד בנוף הכדורסל הנוכחי?

"אני חושב שבונזי הוא אחת ההפתעות של היורוליג השנה, ואני שמח מאוד לראות איך הוא השתלב במערכת שלנו. אני חושב שיש לו גם תקרה יותר גבוהה וזה מה שאתה רוצה לראות בשחקן שאתה מביא כמוצר לא מוכח ברמה הזו, ולאט לאט הוא מטפס ותופס עמדה שממנה הוא יכול רק לעלות, והרבה מזה קשור לכישורים שלו, אבל לא מעט לאופי שלו ולרצון שלו להיות הכי טוב שהוא יכול".

בונזי קולסון (איציק בלניצקי)

חייבים לשאול שאלה על בלאט ג'וניור שמיתג את עצמו בשנה האחרונה כשחקן יורוליג לגיטימי ועשה קפיצת מדרגה. יש עליות וירידות, אבל לגמרי לגיטימי בגיל שלו ובקבוצה שהוא נמצא בה. מה אתה חושב על העונה של תמיר והאם היית ממליץ לו להגיע למכבי?

"קודם כל אני חושב שהטיפוס שלו וגם ההתקדמות שלו החלה עוד בחצי השני של השנה שעברה ובוודאי שהשנה אנחנו ראינו ממנו עוד איזושהי קפיצה, ואתם יכולים להבין מטבע הדברים שמאוד קשה לי כאבא שלו וגם כאחד שעובד באותה המערכת שציינת לתת יותר מדי מבחינת תגובות לעניין הזה. אני אגיד לך משהו, אני מכיר אותו גם ברמה האישית וגם ברמה של שחקן ואני רק רוצה שהוא ימשיך להיות הבן אדם שהוא. הוא עובד באופן מקצועי ביותר ונמצא מעל ומעבר שחשבו שהוא יהיה למרות הופעות נהדרות בכל הנבחרות של ישראל וגם למרות ההופעות שלו בתקופות נהדרות בישראל, שהוא הצליח מאוד בהן, אבל אני רק רוצה שהוא יהיה מאושר ושימשיך בדרך הזו ואיפה שיהיה, יהיה טוב".

אגב, אם יש משחק במקביל של אלבה ומכבי במה אתה צופה ומה אתה רואה שידור חוזר?

"אני רואה את שניהם כמובן, אבל אני מוכרח להגיד לכם שהיום אחרי שסיימתי את הקריירה שלי בצורה לא צפויה, ההנאה הכי גדולה שלי זה לראות את הבן שלי משחק ולתת את הכל ולתפקד כמקצוען וחבר נהדר לקבוצה, וכאחד שעושה את אלו שמסביבו ליותר טובים, הכול אצלו זה על הדברים הנכונים, אז אני מתעניין בזה באופן שווה כי חלק מזה זה העבודה שלי וחלק מזה זה כאבא, אבל מבחינת ההנאה, אין דבר יותר מהנה בשבילי מאשר לראות אותו משחק".

יש שינוי ארגוני במכבי לקראת העונה הבאה, ניקולה עוזב. איך אתה רואה את המצב בעניין המנהל המקצועי בעונה הבאה?

"אני עובד בשביל מכבי ואני עובד בשביל המנהלים והבעלים ואני בוודאי נותן את המחשבות שלי והעצות שלי שצריכים בסופו של דבר להחליט מה נכון לעשות. אנחנו בתהליך בעניין הזה ואני מעדיף לא לדבר באופן יותר מדי ספציפי על איפה זה נמצא, אבל יש לנו אנשים טובים מאוד שעובדים על זה ועובדים בזה ואני בטוח שמוקדם יותר אני אדע לתת לכם את התשובה שלי לשאלה הזו".

ניקולה וויצ'יץ' (ראובן שוורץ)

איך אתה רואה את אבי אבן, הוא התחיל כראש מחלקת סקאוטינג ופיתוח שחקנים, היום הוא מאוד מעורב גם בהחתמות גם מול שחקנים גם בבניית הקבוצה. אתם עובדים צפוף ביחד?

"איש מקצוע יוצא מן הכלל שעובד בצורה נאמנה ומקצועית ביותר וכבר לא מעט שנים מתפקד כחצי עוזר לניקולה ולקבוצה באותן דרכים שקשורות לתפקיד הזה אבל עוד הפעם זו לא החלטה שלי בסופו של דבר אני יכול לתת את ה-'אני מאמין' שלי בנושא אבל אני מעדיף לאפשר לבעלים לענות לכם על השאלה הזו".

אנחנו מכירים אותך בתור אחד ממגייסי השחקנים הכי טובים שיש באירופה, ולאורך השנים הצלחת לגייס כישרונות צעירים עולים כמו בנו אודריך וניקולה וויצ'יץ', ואם אנחנו מדברים מבחינת כישרונות מוכחים גם כאלו היו לא מעט. הקיץ מכבי התחרתה על שמות כמו של לוקה וילדוזה שלא הצלחתם להשיג מבחינה תקציבית, האם מכבי יכולה לחזור ולהתחרות על כישרונות אירופאים לפני שהם נהיים מה שהם נהיים והאם זה על שמות מוכחים כמו וילדוזה או שהתקציב לא מספיק?

"קודם כל למכבי תל אביב יש תקציב טוב מאוד, הוא לא בין הגבוהים ביותר שיש באירופה, אבל לאורך השנים ידענו תמיד למצוא שחקנים, כמו גם השנה שהבאנו שחקנים שהם די טובים במסגרת התקציב שיש, וצריך להמשיך לתפקד בצורה הזו ולהיות לפני האחרים או להיות עם חזון יותר טוב אבל להיות גם אחראים ולהבין שלא תמיד כל שחקן שאתה רוצה אתה יכול להביא או כל שחקן שאנשים מבחוץ חושבים שהוא הכי טוב או הכי נכון זה לא עובד ככה. אנחנו לא הקבוצה היחידה באירופה או בסין או אוסטרליה או בארצות הברית יש גם הרבה אחרים שרוצים ויודעים ומחפשים ורעבים להביא את הטאלנטים הכי טובים".

לוקה וילדוזה (הטוויטר של הכוכב האדום)

פעם היה לך את החלום להיות דיפלומט, מה אתה חושב על המצב בישראל היום?

"אני מאוכזב מאוד, יש לנו מדינה נפלאה שלא מוצאת את הדרך להתאחד כמו שצריך והבעיות שאנחנו עומדים בפניהן והבעיות שאנחנו עושים לעצמנו גורמות לי לפחד. לא פחד מהמובן של אני לא רוצה לקחת אחריות או לברוח, אלא פחד שאנחנו פוגעים בעצמנו כשאנחנו לא מוצאים את הדרך להתנהל ולתקשר ולדאוג האחד לשני מעבר לאינטרסים האישיים של כל אחד, והלוואי שהייתי יכול למצוא את התפקיד שאיתו הייתי יכול לשפר את המצב קצת, כי היום כואב לי, פייר אני אומר לך".

לסיום נשאל על ההתמודדות שלך עם טרשת נפוצה, מה זה אומר על היום יום מבחינתך, וכמובן שאנחנו מאחלים לך את כל הבריאות שבעולם.

"זה אתגר ואני לא מה שהייתי, אבל אני מנסה להיות הכי טוב שאני יכול היום וככה הייתי מגדיר לך את זה".